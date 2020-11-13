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將軍澳四特色戶淪銀主盤 總額近1.6億 帝景灣叫價低4年前約一成

【明報專訊】環球經濟前景未明朗，市場頻現銀主盤，近日將軍澳更於短期內出現4個特色單位相繼淪為銀主盤，情况罕見，四伙合共叫價近1.6億元，其中帝景灣3座兩個極高層複式單位，原由同一組王姓業主持有，叫價6390萬元，較2016年總購入價低逾672萬元或約一成，成為屋苑入伙以來最大宗銀主盤放售個案。

明報記者 歐陽慧恩、林尚民

區內代理表示，淪為銀主盤的帝景灣3座極高層A室，實用1375方呎連1124方呎天台，屬4房雙套連工人套房間隔，現連租約以3240萬元放售，租金為6.6萬元，實呎23,564元，原業主2016年以3667.95萬元購入，最新放售價較4年前低約428萬元或12%；同層B室，實用1316方呎，連952方呎天台，連6.8萬元租約叫價3150萬元，實呎23,936元，原業主2016年以3394.4萬元買入，現放售價較購入價低244.4萬元或7%，兩伙叫價合共比購入價低逾672萬元，物業4年貶值約一成。

天晉銀主盤原業主曾蝕讓北角舖

另外，同為銀主盤的天晉3座複式戶，實用1963方呎，天台面積661方呎，連雙車位以6255萬元放售，實呎31,864元。物業2011年透過「振豪國際有限公司」以5120萬元購入，代理指，2017年該公司董事轉名，期後物業曾加按。資料顯示，該公司現董事為王天祝（Wong Tin Chuk） ，今年7月曾以4800萬元售出北角英皇道上潤中心地舖，該舖2012年以6500萬元購入，物業期內曾5次將舖位抵押，該次連手續費勁蝕逾2000萬元離場。至於海天晉3座頂層單位，實用1115方呎，連1060方呎天台，叫價3150萬元，實呎28,251元，2016年以2834.5萬元購入，其間曾兩度將單位加按，現時銀主放售價比當年購入價高11%。

外籍客1300萬沽津堤 7年實蝕236萬

除銀主盤外，市場亦錄蝕讓成交。土地註冊處顯示，愉景灣津堤2座高層D室，實用953方呎，3房1套連儲物室間隔，以1300萬元易手，實呎13,641元。原業主為外籍客，2013年以1468萬元一手購入，帳面蝕168萬元或逾一成，連使費計料實蝕約236萬元或16%。

另外，土地註冊處顯示，銅鑼灣瑆華低層C單位，實用383方呎，一房間隔，上月以755萬元售出，實呎19,713元，為項目二手呎價首度跌穿2萬元水平。原業主2011年901.4萬元購入，帳面蝕146.4萬元或16%，連同使費計料實蝕約188萬元或約兩成。

相關字詞﹕加按 蝕讓成交 瑆華 愉景灣 天晉 海天晉 帝景灣 銀主盤

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