越南海防市經濟增長超河內 新盤低水 吸引科技人才流入 租金回報可達10厘

仲量聯行（JLL）的數據顯示，胡志明市在2020年第二季度的公寓價格較去年同期升27.5%，平均價格為每平方米2582美元（約20139港元）。仲量聯行表示，胡志明市房地產價格上升是因為供應短缺和市場需求，以致當地樓價居高不下。而河內的樓價則平穩上升，但增速有所放緩。河內公寓平均價格在2020年第二季度按年升4.9％，達到每平方米1493美元（約11645港元）。除了河內及胡志明市樓價獲看高一線，新晉發展區海防市成為另一個潛力之地區，其GDP於2019年增長了16.7％，是胡志明市GDP增長率的2倍。海防市位於北部港口城市，與河內和中國相連，被視為在越南的「下一個深圳」及「中國+1」生產基地。

海防市將成越南製造業及物流核心

自中美貿易戰，再加上今年初疫情令全球供應鏈停頓，於中國設廠的外資企業為分散風險或降低關稅成本，紛紛將生產線遷到投資環境及配套相若的越南。事實上，GDP增長最大的城市，非首都河內或胡志明市，而是擁有202萬人口的海防市，海防市是越南第三大城市，亦是外資熱門投資地點。今年6月LG電子已將生產線遷移當地，另外蘋果（Apple）組裝工廠和碩，也計畫投資10億美元。而Alphabet子公司Google及微軟（Microsoft）也於海防市設廠。海防市將成為越南製造業及物流核心，並成為北部地區和越南經濟增長的驅動力。市場認為該區房屋需求將因為不少國際公司進駐而大增。

科技巨擘進駐 刺激優質住宅需求

全因當地擁有全國最深水的港口，加上鄰近中國，LG、Vinfast及Apple的製造商和碩，紛紛於海防市設廠，再加上多項大型基建，未來潛力看高一線。中產崛起加上海外僱員帶動，惟海防優質分層住宅供應匱乏，承接外來僱員對住宿需求，故近日帝皇地產、Asia Bankers Club及Ashton Hawks在港推出The Minato Residence住宅，樓價由100萬港元起。

不少美資、韓資、台資或港資廠商均瞄準海防市，由於鄰近中國邊境，故將零部件運往越南進行組裝，再出口至全球其他市場，故能充分發揮中越兩國早年定下「兩廊一圈」雙方互惠互利的作用，同時為海防市發展成越南北部製造業及航運貿易的樞紐奠定了良好的基石，日後「一帶一路」的發展更能加強當地與東盟的合作關係。

越南GDP近年急速增長，雖然疫情對各國經濟帶來極大衝擊，但IMF看好防疫表現較佳的越南，報道中指出，越南2020年的GDP將有望超越新加坡，成東盟第四大經濟體，僅次於印尼、泰國和菲律賓。此外，越南GDP表現最突出的是海防市，2019年海防市的經濟增長達16.7%，高於全國平均值，亦較河內及胡志明市高。

多項基建有利與中國及全球接軌

Asia Bankers Club創辦人兼首席執行官賴遠方表示，越南是中美貿易戰的贏家，再加上疫情後率先反彈，預計未來經濟發展會是東南亞國家中最突出的國家之一，海防市擁有地利優勢，愈來愈多企業在當地設廠，締造就業機會之餘，令中產人口上升，海外僱員亦刺激當地優質住宅的需求。海防有多項基建，加強與國外的連繫，包括耗資1.55億美元的吉碑國際機場第2航運大樓擴建工程，以及耗資10億美元的海防萊縣深水港擴建計劃，日後海防市的客運及貨物吞吐量都大大增強。還有海防市亦會完善公路網絡，到時由由海防市到下龍灣約50分鐘，日後下龍灣連接中國邊境城市芒街（Mong Cai）的公路貫通後，海防市來往中國交通將更為直接。

帝皇地產董事任亦行表示，深圳特區今年成立40周年，發展輝煌成績有目共睹。其實海防市的條件與深圳相似，擁有多個工業園區，包括深圳-海防經貿合作區，及新加坡VSIP工業園，都是外資投資的福地，而且深水港有助貨物轉運至世界各地，故吸引不少行業巨擘於當地設立生產線，未來各項基建完成後，將更有利海防與中國及全球其他國家接軌，將「中國+1」的效應發揮得更淋漓盡致，經濟前景亮麗，樓價將看高一線。

新盤核心商業區 社區設施齊全

The Minato Residence坐落海防黃金地段黎真郡（Le Chan），設有兩幢物業，屋苑附有齊全會所及康樂設施，每座各提供462個單位，實用面積由40.9平方米至111.3平方米，間隔由1房至3房，設有連平台特色戶，備有基本裝修及設施，今次推售平均呎價約1500港元，預計每年平均租金回報達10厘。

Ashton Hawks總監何國龍稱，The Minato Residence坐落黎真郡核心商業區黃金地段，毗鄰海防最具規模的洋房屋苑，15分鐘步程便可到達即將落成的Aeon Mall，附近醫院及國際學校，社區設施齊全，到其他商業區，及正在興建之FLC Diamond 72 Tower 僅15分鐘車程，日後將會是海防最高之建築物。而黎真郡之分層住宅供應缺乏，相信物業項目定必受當地中產人士及海外僱員青睞。

明報記者 龍彩霞

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