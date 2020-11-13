湯文亮：留低難 離開更難

該租客同我講，生意的確難做，繼續做每個月都蝕本，但唔做更難，因為有幾十個伙記跟了他十年以上，如果佢唔做，班伙記就會失業，正是留低是難，離開是更難；至於點解可以簽新租約，就是有不少行家已經結業，令到仍然營業的有機會生存，租客為免租金大幅上升，所以要求簽新租約。

不捨伙記失業 租客簽新約續租

租客的觀點令我茅塞頓開，我們一向都聽到那一班非建制議員講，「留低是很難，離開是很容易」，其實，我覺得他們沒有講出真心話，他們應該與我的租客一樣，「留低是難，離開是更難」。

每一名立法會議員不是單打獨鬥，是有一批受公帑的人支援他們，那些人毋須講學歷，又唔需要政府批准，不少議員的助理都是自己信得過的人，本來是很開心，但議員辭職，那一批助理立刻失業。所以，我認為每一名議員都應該徵詢自己團隊是否可以辭職，我估計答案大多數是不應該，總辭之後就冇彎轉，又多了一批人失業。

泛民議員總辭 將成建制派表演機會

泛民主派議員可能唔知道，總辭其實是給予建制派表演機會，過往立法會由於受到泛民議員阻撓，以蝸牛速度通過每一個提案，但泛民總辭之後，建制派議員會全力提速通過每一個事項，尤其是有關救香港、救香港人的事項，包括爭議性甚大的明日大嶼填海計劃，總辭即是讓建制派攞全功，並且讓香港市民認識到沒有非建制派議員的立法會運作是如此暢順，所以，我真的不明白泛民點解要總辭。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]