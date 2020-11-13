周顯：內地打壓網購平台 免實體經濟遭打殘

無論這究竟是不是真正的原因，新經濟股已應聲而跌，騰訊控股（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）、京東（9618），以及在美國上市的拼多多，一天之內，已蒸發了9100億元的市值。

點讚銷量觀眾 內地有價有市

同時，內地媒體也「響應」政策，報道了「黑市產業鏈」購買虛構觀眾人數、點讚、銷量、好評等，而且價格十分相宜，1萬個點讚，只需2元。

這種行為，在中國的術語叫做「點火」，初時指的是賭客都喜歡去熱鬧的賭場賭錢，因而要請人假扮賭客，以吸引真正的客人。後來延伸到股票打成交、買樓排隊黨，甚至是政治上街遊行之類，都要有人點火，充當「碳精」，以「搞旺個場」。當然，這些只是促銷行為，能否真正銷售成功，還得看產品質素和市場需求。

最後，由於本人近日工作太忙，因此必須聘請助理一名，經驗不拘，工作範圍包括政治、股票、電影、網絡、銷售，總之一腳踢，乜都要做啦！但是工作時間長，也很辛苦，除非很想學嘢，否則不一定做得來。有意者請電郵至：ahchowchannel@gmail.com。

[周顯 投資二三事]