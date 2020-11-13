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盧楚仁 金匯商情

投資策略

盧楚仁：疫苗重創金價 轉勢已成定局

【明報專訊】美國輝瑞藥廠宣布成功研發對抗新冠病毒的疫苗，有關消息為金融市場帶來大幅波動。商品市場當中，黃金和原油的表現各走極端，金價出現暴跌而油價出現暴升，油價暴升十分容易理解，因未來旅遊和航空業會出現報復式復蘇，帶動原油需求上升而短期利好油價。但金價大幅下跌，對部分投資者而言可能仍然是未能解開的謎團。

料增強美國經濟復蘇力度

其實在8月11日，俄羅斯宣布成功註冊新冠狀病毒疫苗，亦曾經令到當時金價大跌，今次不過是歷史重演，金價再受到輝瑞藥廠的疫苗消息拖累而大跌。表面上是避險情緒降溫，導致金價甚至日圓和瑞士法郎同步大跌。

但從深層次來說，今次美國輝瑞藥廠成功研發疫苗，對美國來說是一重大利好消息。很簡單，相信今次輝瑞的疫苗一定會先讓美國人優先接種，這大大加強美國經濟復蘇的力度。

若美國經濟持續好轉的話，估計聯儲局未來會醞釀相關的退市及加息計劃。聯儲局減少印銀紙（退市），美元轉強，再加上避險情緒降溫，金價很有機會轉勢。值得注意，美國新屆政府未來有機會立法大幅提高最低工資，令美國通脹升溫而達到聯儲局所定下的通脹目標，令美國有機會提早進入加息周期，引致金價調整壓力加大。

除了上述因素令到金價未來受壓之外，我極有信心，未來仍會有其他世界各地大藥廠宣布成功研發疫苗，令金價再度出現洗倉式暴跌。

目前現貨金的重大支持位在1848.45美元，一旦失守的話，下一個有力的支持位要看1765.36美元，若再失守那麼便要看1703.2美元了。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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