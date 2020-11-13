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劉思明：教育股或見底 中匯大灣區概念可吼

【明報專訊】港股的新舊經濟概念股表現再度換位，昨輪到新經濟股大漲，舊經濟股受壓。當前形勢會持續多久難料，但如昨日所指，一視乎持倉部署新經濟股，二買領漲的舊經濟股，策略部署不變。

恒指昨高開後升233點、高見26,460點回軟，午後最多跌155點，收報26,169點，跌57點或0.22%；國指升0.36%。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率42比58，升逾3%佔上升股份四成多，跌逾3%佔近一成半；陽燭對陰燭為34比66，大市下跌的多，沽盤積極但壓力不大，相反買盤動力強勁。大市成交大幅回落至1671億元，但仍高於60天平均近三成，交投保持暢旺。

基建及建材跌2%表現最差

至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，有超過六成下跌，近日熱炒的舊經濟股出現獲利回吐，但幅度尚算溫和。基建及建材跌2%表現已經是最差，航空及相關、本地金融跌近2%，中資金融、能源及相關、地產及相關、內房及物管等跌逾1%。另一邊廂，近日捱沽的新經濟股反彈，汽車及相關、軟件服務升逾3%，食物飲品、家品及零售升約2%。

正如昨天所指，反映新經濟其一指標恒生科技指數，現水平有機會喘定反彈，但重組升浪前需時整固，可視乎持倉作出部署。吼舊經濟股則要留意領漲跑贏的股份，中鐵建（1186）、中建材（3323）、中鋁（2600）等昨天急回後有買盤承接，昨天由低位回升超過3%，跌幅收窄。

雖然近日捱沽的新經濟股反彈，但表現不及被市場冷待多時的教育股，昨天急升13.44%；教育股宇華（6169）、希望教育（1765）升超過一成半。把本報數據庫涵蓋的9隻教育股組成均權指數，指數昨天一口氣升穿10天線、20天線、50天線，短線有見底迹象；不過，升勢過急料有回調後抽，可候低吸。教育股除了熱門的宇華、希望及中教（0839），也可以留意積極拓展大灣區的中匯（0382）。

中匯於廣東省經營兩家以商務課程為主的學院，並於澳洲擁有商學院提供職業教育課程；去年底收購新加坡教育機構，今年開始提供貢獻。集團今年上半年於澳洲再取得註冊可提供高等教育課程，而於中國肇慶市四會校區第一期已開始投入使用，江門市新會區建設新校區料於明年9月可投入使用，將提供增長動力。此外，中匯計劃於泛珠三角尋求併購機會，並已有目標正在穩步推進，有望成為股價催化劑。

中匯中線關鍵支持5.5元

股價的走勢，中匯於上月底率先回升，昨天升穿5.5元阻力及6元關口，上升動力強勁，可候回調小注收集，短線可以低收50天線約5.7元止蝕，中線關鍵支持則為5.5元。

[劉思明 數據尋寶]

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