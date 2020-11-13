張兆聰：車股博反彈 首選比亞迪吉利

中資科技股一如預期順利反彈，但表現比較個別。跌穿100天線的阿里（9988）走勢偏弱，僅升1.9％升幅屬最小，也是唯一收市價低於開市價的主要科技股。中央監管焦點集中在電商和外賣平台，阿里在電商處領導地位，大摩報告指其市佔率達59％，若今後無法再令商戶二選一，影響或較大。美團（3690）在外賣平台市佔率達65％，但與經營效率更高有關，中央監管帶來的影響未必太大。

騰訊在社交和手遊處領導地位，但非中央重點關注領域，昨收市價較高位僅低約10％，優於其他科技股。第三季業績勝預期，主要是手遊表現太強，期內收入激增45％至414.22億元人民幣所致，帶動增值服務業務收入增38％。至於金融科技及企業服務收入增24％，網絡廣告則升16％，表現略遜預期，但由於邊際利潤較高的手遊表現太強，整體純利增長32％至323億元人民幣，高於預期的317.4億元人民幣，外圍股價向好。

納指倘破頂 中資科技股勢跟上

筆者昨日指科技股短線超賣會反彈，問題是監管之刀懸在頭上，升勢能否持續。昨日初段買盤相當積極，午後也紛紛由高位回順。但納指回升力度不俗，與歷史高位僅相差一步，若破頂向上，中資科技股整體都會跟隨。另外，市場似乎已消化疫苗消息，10年期債息在0.9厘至1厘水平徘徊，但科技股也不再受到影響，也是一個好信號。騰訊2021年預測市盈率約31倍，自2013年以來的區間則介乎25倍至40倍，估值有吸引力，是科技股中較佳的入市對象。

新能源汽車增長空間巨大

相對於科技股，汽車股昨反彈勢頭更為堅實，比亞迪以全日最高位177元收市，吉利也接近以高位收。汽車股的主題是銷售復蘇、電動車更是爆發式增長，市場空間巨大，缺點是估值似乎很高。比亞迪明年市盈率是60倍，在美上市的新造車3寶更未有市盈率。

2019年全球汽車銷售超過6000萬輛，但新能源汽車僅為221萬輛，增長空間巨大，若後者全面取代傳統燃油車輛，增幅將達到30倍，故市場短期不介意天文數字的估值。只要銷售數字符預期，邊際利潤趨勢改善，股價就可反覆向上。當然，任何股份和板塊總會有升勢結束的一天，比亞迪周三大跌，也有不少聲音指泡沫已爆破，結果又出現強勁反彈。

怕估值太高 可考慮吉利

電動車今年升幅驚人，是因為由零預期之下變得有點亢奮，近期出現整固未嘗不是壞事。2021年將是產量和銷售進一步增加的階段，數據會更加亮麗。只要市場對每月銷售數字反應正面，股價向上的勢頭就沒有大問題。若始終對高估值有戒心，則可考慮吉利。吉利近期炒上是因為發佈新的造車平台，現時股價主要反映2021年業務復蘇，但集團將會在電動車、無人駕駛等有更多消息，屆時可刺激股價更上一層樓。

[張兆聰 還看今朝]