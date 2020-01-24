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盧駿匡 圖金術

投資策略

盧駿匡：恒指短期仍有機會挑戰26500點

【明報專訊】筆者早前曾表示在美國大選後市况有望向好，加上近日有新冠病毒疫苗的好消息，美國道指連日急升並創歷史高位。不過對於港股的影響十分有限，恒指未有跟隨顯著做好。技術上，恒指在26,500點呈現阻力，此水平剛好與7月7日的開市價26,571點十分接近。而11月9日遺留了一個上升裂口，意味着25,700點將會是初步支持。

此外，投資者亦需留意現時熊證重貨區位於26,500點與26,700點的兩個100點區間，由於重貨區的期指張數遠多於牛證重貨區及十分接近現價，暗示恒指短期仍有機會挑戰26,500點。

25700點為初步支持

受到新冠病毒疫苗的好消息影響，資金由新經濟股回流到舊經濟股，惟炒作十分短癮，本周後期已出現道指下跌、納指急升的情况，反映資金重投新經濟股。其實即使疫苗推出市場，實體經濟仍需要較長時間才可復原。

本周AMTX即阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）及小米（1810）顯著下挫，從入市角度來看，營造了低買的機會。至於如何挑選最佳的入市對象，其中一個較為簡單的方法是參考下跌裂口的數量。如果並非是個股本身出現問題，裂口有望在即市之中回補，亦即反映有資金趁低吸納，相關股份是向好的機會會相對較高。

騰訊下跌裂口較少 走勢勝阿里巴巴

參考10月28日直至執筆時（11月12日）的走勢，阿里巴巴在當日見頂，累計有3個下跌裂口；至於騰訊方面，只有兩個下跌裂口，而且見頂的時間亦較阿里巴巴遲，反映騰訊的走勢明顯較阿里巴巴強，所以騰訊是相對理想的入市對象。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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