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經濟
2020年11月13日星期五
技術取勝
投資策略
騰訊第3季多賺九成 ADR升4% 劉熾平：反壟斷對主營業務影響微
金融科技企業服務收入增24% 雲計算業務落後阿里
科指反彈3% 恒指現黃金交叉或向好
港交所李小加：3大事或快有好消息
拼多多首錄盈利 上季收入增89%
中芯：美出口管制 續與相關部門溝通
iBond購3手以上九成中4手 26萬人認購3手以上 3手或以下獲全數分配
券商：107元可先獲利 已反映保證回報
康宏爭議今裁決 馬時亨：道理在郭曉群
周大福第二代拓時尚沉香品牌
沽空機構：和諧汽車稅項負債轉移 抵消主席貸款
宏利香港核心盈利 連續13季保持增長
回應美制裁 證監重申中介人須審慎評估風險
永城發新債未滿月 舊債即違約受調查
長和落實逾900億售歐洲發射塔資產
堡獅龍洽減租 否則或需大削港澳業務
英復蘇落後 上季GDP按年跌9.6％ IMF：今年經濟收縮G7中最大
亞馬遜控告多名網紅賣家 涉社交帳號推銷盜版貨
Burberry警告封鎖影響收入
張兆聰：車股博反彈 首選比亞迪吉利
張宗永：馬雲「有的放矢」
技術取勝：中海油8.5元不宜有失
盧駿匡：恒指短期仍有機會挑戰26500點
劉思明：教育股或見底 中匯大灣區概念可吼
周顯：內地打壓網購平台 免實體經濟遭打殘
湯文亮：留低難 離開更難
越南海防市經濟增長超河內 新盤低水 吸引科技人才流入 租金回報可達10厘
盧楚仁：疫苗重創金價 轉勢已成定局
將軍澳四特色戶淪銀主盤 總額近1.6億 帝景灣叫價低4年前約一成
星域軒凶宅2000萬沽 投資者10年賺逾八成
旺角1600呎相連舖 短租低見8萬
中旅社1.83億購葵涌K83一籃子蝕讓貨
瑧譽洋房連470呎起「庭園居室 」 洋房最大9158呎 7房間隔
技術取勝：中海油8.5元不宜有失
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【明報專訊】太古地產25.5元阻力大（圖）
宇華教育抵重要阻力7元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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