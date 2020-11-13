經濟
張宗永 翼之聯想

投資策略

張宗永：馬雲「有的放矢」

【明報專訊】螞蟻集團的歷史性上市，成為歷史性地被煞停。煞停原因，市場有不少猜測，其中有說起因是馬雲早前在上海的一次演講激怒了監管機構。不過，我比較相信馬雲是因為知道上市有「燶味」，才會「盡訴心中情」。我之前在本欄也談過螞蟻業務的遠憂，主要就是監管。我也看了馬雲當日的講辭，他的講辭是「有的放矢」。

其實，螞蟻集團的借貸業務一直存在灰色地帶。銀行業在中國是一個監管很嚴的行業，經營傳統銀行要考慮資本充足率和撥備，為什麼螞蟻經營貸款卻不用？馬雲在演講中點名，稱呼這種監管是過時監管，指《巴塞爾協議》是老年人俱樂部。螞蟻憑的是什麼？憑的是大數據，這是螞蟻作為電商的先天優勢。不過，傳統銀行看在眼裏，會那麼容易讓人家吃自己的乳酪嗎？

大數據代替抵押品 成螞蟻先天優勢

用大數據代替抵押品是金融創新？抑或是利用監管漏洞套利？不容易說得清楚。Uber是一個好例子，的士商經營都需要買牌照，換了「共享經濟」的外衣，職業司機做生意不用付牌費。

互聯網創新知易行難。用大數據來做信貸決定，真正的考驗是要在潮水退了之後，才知道誰沒有穿衣服。中國這十年仍處於信貸膨脹期，螞蟻的AI批單成功與否，有待觀察。雖然接觸過內地電商風險控制系統的，都讚嘆非常。

人民銀行批評螞蟻不要玩「錢生錢」。「錢生錢」這遊戲又豈止在互聯網，內地信貸市場的槓桿遊戲層出不窮，人行的批評似曾相識，洋人叫這產品作為CDO2！國家主席習近平上台後，國家權力進一步膨脹，近期的口徑是「什麼都要管」。用大數據來釐定風險，銀監和證監的官還有角色嗎？

內地朋友：出到來的錢才算真錢

監管機構挑戰螞蟻的商業模式不難理解，難以理解的是上市過程經層層審批，螞蟻怎樣賺錢不會是11月3日（上市叫停之日）才被發現的吧？事情為什麼發生在這時候，才是令人百思不得其解。是螞蟻的估值太高，響起警號？

市場一直傳聞，馬雲後面有更大的利益擁有人，習大大如今大權在握，一朝天子一朝富，舊的既得利益者能不發抖乎？難怪我的內地朋友都說：「出到來的錢，才算是真錢。」

[張宗永 翼之聯想]

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