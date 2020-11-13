Burberry警告封鎖影響收入

憂英硬脫歐 令關稅上升

該品牌的另一風險，是英國將在明年起，取消海外旅客在英國商店購物後享有的增值稅退稅（VAT refunds）優惠。不過Burberry稱，這可能只會帶來購物模式的改變，遊客仍可在歐盟其他城市購買Burberry貨品獲取退稅。

在截至9月底的2021財年上半年，Burberry因疫情影響而部分門店被迫關閉，收入按年跌31％至8.78億鎊（約89.7億港元），調整後利潤按年跌近75%至5100萬鎊（約5.2億港元）。不過該品牌透露，由於中國、韓國及美國的銷售復蘇，在截至9月底的第二財季門店可比銷售額按年僅跌6%，跌幅遠低於預期的12%，較首財季的45%跌幅顯著收窄，至10月的可比銷售額更恢復增長。

Burberry表示，其品牌能引起共鳴，吸引新舊客戶，因此決定減少減價促銷，這將影響下半年的收入，對第三財季的影響尤甚，但會為品牌帶來長期利益。券商Sanford C. Bernstein預期，Burberry打算將皮革貨品的價格提高到競爭對手Prada和Gucci的水平。Burberry另表示，計劃檢討本財年底的股息。

（綜合報道）

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