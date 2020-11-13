亞馬遜控告多名網紅賣家 涉社交帳號推銷盜版貨

訴訟稱，去年11月起，涉事的網紅及第三方賣家透過社交平台，推銷一些假冒Gucci、Dior等奢侈品牌的錢包、手袋及皮帶等，引導消費者透過隱藏的鏈接，進入亞馬遜平台購買一些在產品名錄沒有註明奢侈品牌的假冒貨品，以免被亞馬遜發現。亞馬遜正尋求賠償。

此外，疫情之下銷售受挫的美國老牌化妝品集團露華濃（Revlon），與激進投資者伊坎（Carl Icahn）達成項協議，有望協助這化妝品巨頭擺脫破產危機。《紐約郵報》引述知情人士稱，露華濃價值3.43億美元的債券持有者當中，已有69％同意接受較低的債券償還金額，當中包括伊坎。若露華濃爭取到八成的債券持有人支持，就可重組一筆關鍵債務，避免申請破產。露華濃周三股價升逾兩成，昨早段升逾3%。

豐田計劃停產皇冠房車

共同社報道，豐田汽車正探討結束其皇冠豪華房車的生產與銷售。已有65年歷史的皇冠品牌，一直是日本豪華房車的代名詞。隨着運動型多功能車（SUV）等興起，其銷量一直下滑。它在1990年代的泡沫經濟時期曾創下年銷量逾20萬輛的紀錄，至去年僅賣出3.6萬輛。豐田計劃2022年發售目前皇冠品牌的後續車型，在新車型發售後暫時仍將繼續生產和銷售，之後將完全結束。

（綜合報道）

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