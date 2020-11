英復蘇落後 上季GDP按年跌9.6％ IMF：今年經濟收縮G7中最大

美首申失業救濟降幅勝預期

此外,美國經濟持續復蘇,就業市場改善。在截至11月7日當周,美國首次申領失業救濟人數降至70.9萬,較對上一周減少4.8萬人,跌幅比預期大。不過輝瑞疫苗的利好因素消退,道指和標普500指數早段回落。可望受惠於經濟活動重啟的航空股及郵輪股見回吐。納指早段則輕微向上,FAANG強勢科技股微升。

英國上季的經濟增長,主要由消費者支出推動。第三季的消費者支出按季增長18%,由次季的接近24%按季跌幅顯著反彈。不過上季的商業投資按季僅增長8.8%,反映經濟前景的不確定,抑制了企業投資。最新數據顯示,英國上季末的復蘇已經放緩,9月GDP按月僅增1.1%,較7月的6.3%增幅顯著放慢。

投資平台AJ Bell分析師卡拉夫(Laith Khalaf)稱,夏季的增長很大程度由英國政府提供的餐廳堂食優惠「Eat Out to Help Out」推動,保就業薪酬補貼計劃(furlough scheme)則有效控制了失業狀况,但冬季失業率和破產率仍可能上升。

分析師:冬季失業率破產率或再升

英國國家經濟社會研究院(NIESR)經濟學家懷特(Kemar Whyte)表示,英國10月經濟停滯不前,到11月又實施第二輪防疫封鎖措施,預料第四季經濟可能轉為負增長。荷蘭國際集團(ING)預計,11月GDP將按月下滑6%至7%。EQi投資平台主管皮爾森(Richard Pearson)表示,在繁忙的購物旺季實施大型的防疫封鎖措施,恐令英國經濟面臨W形復蘇。

國際貨幣基金組織(IMF)和經合組織(OECD)預期,英國今年的經濟收縮幅度,將會是7個集團(G7)中最大。英倫銀行本月初預期,英國今年全年經濟收縮11%。英倫銀行表示,即使輝瑞研發的新冠疫苗帶來利好消息,但不足以令其改變經濟展望。英倫銀行最新預測,英國GDP要至2022年上半年才恢復至疫情爆發前水平。此外,英國脫歐過渡期將在今年底屆滿,若未能在年底前與歐盟達成自由貿易協議,將意味明年元旦起英國與歐盟貿易將面臨新的壁壘,令英國經濟再受打擊。

