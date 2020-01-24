英復蘇落後 上季GDP按年跌9.6％ IMF：今年經濟收縮G7中最大

美首申失業救濟降幅勝預期

此外，美國經濟持續復蘇，就業市場改善。在截至11月7日當周，美國首次申領失業救濟人數降至70.9萬，較對上一周減少4.8萬人，跌幅比預期大。不過輝瑞疫苗的利好因素消退，道指和標普500指數早段回落。可望受惠於經濟活動重啟的航空股及郵輪股見回吐。納指早段則輕微向上，FAANG強勢科技股微升。

英國上季的經濟增長，主要由消費者支出推動。第三季的消費者支出按季增長18％，由次季的接近24%按季跌幅顯著反彈。不過上季的商業投資按季僅增長8.8%，反映經濟前景的不確定，抑制了企業投資。最新數據顯示，英國上季末的復蘇已經放緩，9月GDP按月僅增1.1％，較7月的6.3％增幅顯著放慢。

投資平台AJ Bell分析師卡拉夫（Laith Khalaf）稱，夏季的增長很大程度由英國政府提供的餐廳堂食優惠「Eat Out to Help Out」推動，保就業薪酬補貼計劃（furlough scheme）則有效控制了失業狀况，但冬季失業率和破產率仍可能上升。

分析師：冬季失業率破產率或再升

英國國家經濟社會研究院（NIESR）經濟學家懷特（Kemar Whyte）表示，英國10月經濟停滯不前，到11月又實施第二輪防疫封鎖措施，預料第四季經濟可能轉為負增長。荷蘭國際集團（ING）預計，11月GDP將按月下滑6％至7％。EQi投資平台主管皮爾森（Richard Pearson）表示，在繁忙的購物旺季實施大型的防疫封鎖措施，恐令英國經濟面臨W形復蘇。

國際貨幣基金組織（IMF）和經合組織（OECD）預期，英國今年的經濟收縮幅度，將會是7個集團（G7）中最大。英倫銀行本月初預期，英國今年全年經濟收縮11%。英倫銀行表示，即使輝瑞研發的新冠疫苗帶來利好消息，但不足以令其改變經濟展望。英倫銀行最新預測，英國GDP要至2022年上半年才恢復至疫情爆發前水平。此外，英國脫歐過渡期將在今年底屆滿，若未能在年底前與歐盟達成自由貿易協議，將意味明年元旦起英國與歐盟貿易將面臨新的壁壘，令英國經濟再受打擊。

（綜合報道）

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