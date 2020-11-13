永城發新債未滿月 舊債即違約受調查

明報記者

中國銀行間市場交易商協會網站昨日公告，關注到永城煤電控股集團有限公司繼2020年10月20日發行「20永煤MTN006」債券後迅速發生實質性違約，依據《銀行間債券市場自律處分規則》，協會將對發行人及相關中介機構在業務開展過程中是否有效揭示風險並充分披露、是否嚴格履行相關職責啟動自律調查。

境內外國企債城投債遭拋售

公告稱，在調查過程中，若發現相關機構違反自律規則的，交易商協會將予以嚴格自律處分；如相關機構存在涉嫌欺詐發行、虛假信息披露等違法行為的，交易商協會將移交相關部門進一步處理。

AAA級債遭降至BB級

永城煤電違約是發生在11月10日，據上海清算所網站稱，永城煤電2020年度第三期超短期融資券「20永煤SCP003」原本在當日付息及兌付，但最終未收到該集團支付的資金，即債券出現違約，應償還本息金額共計10.32億元人民幣。

該筆債券違約的消息屬市場預期之外，因為在10月20日集團才發行一筆新債券，當時內地評級機構中誠信國際，給予永城煤電AAA級的主體評級，亦給予10月那筆新債券AAA級評級。而在違約事件發生後，中誠信隨即宣布降其主體評級至BB級，其8隻債券，包括10月發行的「20永煤MTN006」亦降至BB級。在11月及12月，永城煤電還有5隻債券即將到期，總額共計50億元人民幣。

未來兩月5隻債券到期 共涉50億人幣

據彭博及內媒報道，債市投資者對部分弱資質國企的信用前景進一步動搖，離岸市場上多隻國企債券持續遭到拋售，例如同屬河南省的河南能源化工集團，存續債大跌逾八成；雲南省城市建設投資集團有限公司，2022年到期債券的價格，100美元面值跌至59美元的紀錄新低；重慶市能源投資集團將於2022年到期的美元債亦邁向5月來的最低。