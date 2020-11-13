經濟

宏利香港核心盈利 連續13季保持增長

【明報專訊】封關措施令內地客絕迹，打擊本港保險業，但宏利香港昨日表示，第三季及首3季的核心盈利都有雙位數增長，連續13個季度錄得核心盈利增長，且隨着疫情在9月漸趨穩定及社交距離措施逐步放寬，銷售勢頭迅速回升。

宏利香港首3季核心盈利按年增長10%至45億元，單計第三季，核心盈利則增長15%至16億元，新業務價值按年跌35%至9億元，年度化保費等值銷售額按年跌26%至15億元，財富與資產管理總流入96億元，按年跌10%。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，香港市場對保障及退休產品的強韌需求，加上其推出連串客戶優惠，均為9月份的保險業務注入增長動力。

第三季來自代理人團隊的年度化保費等值銷售額錄得按季增長，佔季內年度化保費等值銷售總額的73%，季內來自代理人團隊的年度化保費等值銷售額較第二季增長16%。

母公司宏利金融（0945）季內受到香港年度化保費等值銷售額錄得跌幅及利率下降影響，因此新業務價值按年下跌14%至4.6億加元，其核心盈利則下跌6%至15億加元。每股派季度息0.28加元，按年增加12%，較上一季持平。

宏利金融新業務價值按年跌14%

宏利金融總裁兼首席執行官高瑞宏表示，季內儘管面對充滿挑戰的經營環境，年度化保費等值銷售額比去年同期僅下降2%。他稱，宏利會加快拓展最具增長潛力的業務，尤其在亞洲及環球財富與資產管理業務方面。

相關字詞﹕高瑞宏 戴明鈞 宏利香港 宏利金融

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