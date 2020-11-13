沽空機構：和諧汽車稅項負債轉移 抵消主席貸款

Bonitas於報告中指控，和諧汽車自2015年起便有偽造現金流迹象，例如去年4月公司公布出售河南和諧汽車維修服務股權，獲得1.92億元現金，但Bonitas懷疑交易從未發生。

指偽造出售股權 虛構現金流

此外，報告認為，公司兩家核數師安永、中匯安達先後於今年辭職，或涉及上述10億元資金去向。此外，Bonitas引述中央結算系統（CCASS）數據，認為馮長革未有披露押股實情。

和諧反駁指控 斥失實誤導

和諧汽車昨日則發聲明回應，指報告指控毫無根據，否認所有指控。公司表示，報告中包括具有誤導性及偏見、有選擇性、不準確及不完整之聲明，屬毫無根據的指控，以及不負責任的揣測。

公司重申，集團業務發展穩定，管理層對公司前景抱有信心，將一如既往努力為股東帶來最大回報。此外，公司正諮詢法律顧問，保留採取法律行動的權利。