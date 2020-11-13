周大福第二代拓時尚沉香品牌

拓年輕路線 讓大眾了解沉香文化價值

沉香價錢不菲，一小塊香木動輒百萬元，周樹堂認為，沉香文化要得以流傳，就需要將其大眾化，提高香港人對沉香的認知度。香津沉香設有「沉香純銀」及「時尚沉香」等年輕化系列，飾品以沉香珠搭配不同晶石及銀飾，降低產品成本及售價，讓大眾也可以享受沉香帶來的文化價值。

香津沉香除了在自家網店，目前也有在香港電視（1137）旗下HKTVmall上架，入門價格由300多元起。

周樹堂解釋，由於平台客群及消費金額等因素，普遍在第三方平台上架的貨品價格都不會太高。惟不少客人傾向親身到店感受自己喜愛的香氣、款式或質地，挑選「合眼緣」的沉香產品。

周樹堂透露，他現居於加拿大的長子也有幫忙打理沉香生意，主要負責當地的電子商貿，將產品在亞馬遜（Amazon）上架，惟暫未有計劃於海外開設實體店。問及其父親周至元創辦的周大福珠寶（1929），周樹堂稱不排除未來有合作機會，惟不會以此為目標，強調生意上不會「攀親引戚」。

亞馬遜上架 未計劃設海外實體店

野生沉香因多年過度砍伐，變得十分稀有。周樹堂表示，沉香近年成為炙手可熱的收藏品，價格只漲不減，不論產品售價平貴均有升值空間。他又向有意投資沉香的人士「教路」，市場上有不法商人將木渣混以添加劑製造「假沉香」，而沉香又難以分辨真偽，提醒消費者要小心注意。

藉拍賣變捐款 推廣中國航天事業

另外，周樹堂多年來積極參與推廣中國航天飛船及航天事業，早前曾捐贈名下「神舟一號」艙載珍品拍賣，現再度提供一批個人珍藏的古翡翠及沉香，於今年12月舉辦的慈善拍賣會上義賣，扣除成本後的成交價70%，將以買家名義捐贈予中國航天基金會。