康宏爭議今裁決 馬時亨：道理在郭曉群

指加入董事會助公司復牌

馬時亨稱，今次聆訊是3年前郭曉群作為股東未能於股東會上投票事件的延續。他們期望申請強制令，讓郭氏可於11月26日召開的股東會上投票，相信法院會有公平判決。

他表示，康宏有超過2000名員工、約40萬個客戶及有逾4000名股東，但是3年來均未刋發年報，亦沒有召開股東大會，他期望加入董事會後做好企業管治，估計屆時復牌機會提高。

冀申強制令

郭氏可11月26日股東會投票

3年前在康宏股東會上，公司主席陳志宏拒絕讓郭曉群行使投票權，代表郭曉群一方的律師昨日在庭上指出，當時高院法官夏理士以他們未能證明到陳志宏做法是「存在惡意」而被判敗訴，郭為了尋求保障其股東權益及維護投票權，尋求法院判令他有權按所持股份權益投票。郭代表律師批評，康宏管理層做法不合理、不理性及違反自然公正原則，要求法庭頒令是現階段原告唯一可尋求的濟助。

康宏代表律師則反駁，郭曉群一方是將上述屬於公共行政法的概念，加諸於私人公司管治，早在2018年，郭曉群已就此拒絕其投票一事提出訴訟，並於今年3月被裁定敗訴，當時法官已指出公共行政法原則並不適用。此外，鑑於該案將於下周進行上訴，康宏一方認為現在應當保持情况不變，以免再添混亂。