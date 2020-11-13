經濟

iBond購3手以上九成中4手 26萬人認購3手以上 3手或以下獲全數分配

【明報專訊】政府昨公布通脹掛鈎債券（iBond）的最終發售結果及分配安排，每人最多可獲4手債券，而認購3手或以下的申請，均將獲全數配發所申請的債券。當局稱是次共收到約45.64萬份有效申請，當中認購3手或以下的有19.64萬份，佔總數43%，將獲全數配發所申請的債券。另有約26萬人認購3手以上，九成機會獲發4手。

明報記者 溫藹紅

今批iBond總共收到約45.64萬份有效申請，有效申請總額為383.62億元，其中經配售銀行認購的申請有35.78萬份，涉及金額343.79億元；經香港結算公司（包括證券行）認購的申請則為9.86萬份，涉及金額39.83億元。整體而言，認購3手以上的有近26萬份，佔總數57%，他們將先獲發3手債券，並會進行抽籤，其中有89%，即23.1萬份申請將獲配發多一手，即總共4手，該批人佔申請總數50.6%。

債券將於下周一（16日）發行，及於翌日（17日）正式在港交所上市。本次iBond保證息率2厘，吸引投資者關注，最終發行總額因而提升至150億元。

財政司長陳茂波表示，很高興見到是次通脹掛鈎債券錄得超額認購，「反映在目前持續低息和不確定的投資環境下，為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，受到歡迎」。

匯豐：短訊通知客戶結果 下周一退款

匯豐表示，最快昨晚或今日以短訊通知客戶實際配發結果，退款則將在債券發行上市前一天，即下周一進行。中銀香港（2388）及恒生銀行（0011）均表示，會發送手機短訊及郵寄通知書予客戶，通知其分配結果，相關退款亦會於下周一進行。

致富證券：孖展客須今天付款　

不過，亦有證券行預計會在今日安排退款。致富證券董事暨證券業務主管郭家全表示，該行將會於今日透過短訊通知客戶分配結果及進行退款，但客戶若以孖展抽iBond，申購人則須於今天（13日）付款，假設抽中3手卻未填補足夠餘額，則將以7.75厘計孖展息率。

此外，耀才證券（1428）將於今天中午12時後透過短訊通知客戶分配結果；信誠證券則會於下周一透過短訊通知客戶分配結果。

銀行推定存優惠 吸退款客

個別銀行有退款優惠，中銀香港稱，將提供iBond退款或新資金的港元定期優惠，另外基金認購費及延期年金產品保費亦有減免或折扣。大新銀行（2356）亦稱，經該行申請iBond的客戶，退款可有港元及美元定存年利率優惠，基金認購費亦會有減免。

相關字詞﹕抽籤 申請總額 退款 陳茂波 銀行 券商 認購 發售 通脹掛鈎債券

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