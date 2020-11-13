中芯：美出口管制 續與相關部門溝通

集團首席財務管高永崗預計，中芯第四季收入按季下降10％至12％，按年增長為15％，主要因為出貨量下降和其他業務收入減少。他續稱，全球經濟放緩對半導體行業有一定的影響，但疫情為行業帶來新形態和發展機會，形容今年客戶的需求仍然強勁，令公司產能利用率維持在高水平，因而上調全年的收入目標，預料按年增長24％至26％。

上調全年收入目標 料按年增24％至26％

至於今年的資本開支計劃由67億美元下調至59億美元，主要是基於美國的出口管制使部分機台供貨期延長或存在不確定性，以及物流原因導致部分機台到貨延遲。在產品研發方面，首席執行官梁孟松指出，中芯與行業領先者仍差距很大，未來仍有好長的路要走，他更稱，美國的制裁對公司的研發影響不大，會謹慎評估整體影響和解決方案。

交銀國際昨將中芯目標價由25元上調至28元，維持「買入」評級，該行稱中芯雖受到美國的出口管制，但近期業務保持正常，符合預期，中芯在第三季的業績中的28納米和14納米晶片收入貢獻由第二季度的9.1％升至14.6％，這亦帶動晶片的平均售價的上漲。而中芯對第四季的收入指引，交銀認為超出市場預期。