經濟

拼多多首錄盈利 上季收入增89%

【明報專訊】內地網購平台拼多多公布截至9月底止第三季業績，期內首度獲利，按非通用會計準則錄純利4.66億元（人民幣‧下同），收入按年升89.1％至142.1億元，勝市場預期。利好消息帶動拼多多美股開市初段報111.46美元，升8％。

拼多多2018年上市以來一直虧損，上季度首次轉賺。集團季內在線營銷服務及其他業務收入按年升92％至128.8億元，主要基於品牌和市場地位提高，平台上商家廣告需求增加帶動擴大收入。交易服務業務收入按年升65.8％至13.3億元，主因產品成交金額增加所致。

平均每月活躍用戶升50%至6.43億

期內集團毛利按年升92.8％至109.5億元，平均每月活躍用戶按年升50%至6.43億人，進一步逼近阿里同期的8億用戶量。年度活躍用戶按年增36％至7.3億戶，平均用戶年度支出按年升27.9％至1993.1元。集團的首席執行官陳磊稱，期內因為增加投資於用戶參與度，令每月活躍用戶數量和活躍買家強勁增長。

截至9月底止12個月，拼多多平台商品成交額（GMV）按年升73％至1.46萬億元。集團第三季推出「多多買菜」，有內媒報道指拼多多創辦人黃崢認為，計劃有利消費者在疫情下可以線上買菜，更是長期業務。高盛早前曾發報告指多多買菜令用戶購買頻率和黏性提高，有助推動用戶總使用時長。陳磊稱，公司重點戰略會持續觀察和預期消費者習慣的變化，將繼續創新和滿足需求，特別在農產品方面。

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