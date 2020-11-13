港交所李小加：3大事或快有好消息

新股結算平台將縮短結算周期

李小加表示，港交所擬推出電子平台，令市場各方及監管機構均可獲取新股發行資訊，做到「無縫互動」。以往市場出現火熱的新股，凍資額往往動輒千億，帶動本地拆息上落。李小加表示，屆時平台將可消除新股認購期內，對銀行間市場流動性帶來的不必要波動，同時亦會簡化認購流程，達至完全無紙化。

另外兩件大事，分別為企業版同股不同權（WVR），以及拓寬港股通範圍，如容許「北水」買賣第二上市股份、未盈利生科股，以及推出MSCI中國A股指數期貨等。

企業版WVR結果上月已塵埃落定，港交所建議幾乎全部未能落實。至於拓寬港股通為市場期待已久，但一直有待內地監管機構放行。就企業WVR諮詢結果，李小加表示，若時機合適將再發起諮詢；至於拓寬「北水」道路，他指一直都與內地合作伙伴討論納入事宜。