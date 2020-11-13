經濟

科指反彈3% 恒指現黃金交叉或向好

【明報專訊】科技股連日暴挫後，昨日終反彈，但恒指仍連跌兩日。不過，恒指走勢上出現10天線升穿250天線，兩者分別見25,451點及25,388點，呈現黃金交叉，後市或可向好。恒指收市跌57點，報26,169點，連跌2日累計下跌132.1點，成交金額達1671億元，較上日減少37.51%；國企股指數升38點，報10,579點。恒生科技指數收報7706點，升241點或3.23%，跑贏恒指及國指。

恒指夜期高水 美股個別發展

疫苗消息刺激歐美股市本周大漲，昨晚道指早段跌逾百點，歐洲三大指數亦跌逾1%，惟納指上升。截至晚上約10時半，恒指夜期報26,256點，高水87點。

科技股經歷日前震倉後，昨日普遍回升，當中京東（9618）、美團（3690）、騰訊（0700）、小米（1810）及阿里巴巴（9988）均全面回升，升幅分別達到7.67%、5.83%、4.72%、3.56%及1.85%。

分析：恒指有望守穩26000點水平

一度受捧的舊經濟股如地產、金融股及工商類股份則全線回軟。當中友邦（1299）、華潤置地（1109）等分別下跌3.79%及3.76%。教育股則罕見全線大幅炒高，當中天立教育（1773）、成實外（1565）及睿見教育（6068）更分別大升27.91%、18.23%及17.67%，齊創1個月高位。

永裕證券董事總經理謝明光表示，港股出現輪流炒賣的格局，較早前科網股處於較高水平，因此一度回軟，並見市場資金轉為追入獲政策支持的教育股，致該等股份昨日一度大升，但是由於升勢較急，因此料未能持續太久。整體恒指有望可守穩26,000點水平。

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