金融科技企業服務收入增24% 雲計算業務落後阿里

騰訊會議逾1億註冊用戶

騰訊上季的金融科技及企業服務業務，收入按年增長24.3%，按季升11.4%。集團解釋，增幅主要靠商業支付及理財平台的收入增長帶動，相反疫情對雲及其他企業服務收入仍然存有影響，導致項目部署及新合同簽署有所延誤，部分IaaS（基礎設施即服務）合同亦須作出非經常性調整，故收入同比增長率低於前幾季，惟預計影響只屬短暫。

馬化騰表示，集團升級旗下企業生產力SaaS工具包，包含企業微信、騰訊會議及騰訊文檔等三款標誌產品。當中，企業微信日活躍帳戶數同比增長超過100%；騰訊會議亦已有超過1億註冊用戶。

反觀競爭對手阿里巴巴，旗下雲計算業務預計在兩個季度或以內將可以實現盈利。事實上，摩根士丹利日前發表報告，截至上半年止，中國的雲市場競爭相對分散，即使阿里巴巴佔有領先地位，其市場份額亦僅約43%；騰訊則獲得約12%市場佔有率。該行表示，由於阿里雲的收費具彈性且較同行廉宜，故獲得行業領先的規模。