金融科技企業服務收入增24% 雲計算業務落後阿里

【明報專訊】雲計算業務是「雙馬」近年其中一個新戰場，阿里巴巴（9988）上季的雲業務收入急升六成，騰訊同期表現似乎有所落後。騰訊主席馬化騰在分析員會議上稱，集團組織戰略升級兩周年，部分領域已初見成效，包括大力發展雲及SaaS（軟件即服務）業務，並建立了統一的底層內部開源代碼。
騰訊會議逾1億註冊用戶
騰訊上季的金融科技及企業服務業務，收入按年增長24.3%，按季升11.4%。集團解釋，增幅主要靠商業支付及理財平台的收入增長帶動，相反疫情對雲及其他企業服務收入仍然存有影響，導致項目部署及新合同簽署有所延誤，部分IaaS（基礎設施即服務）合同亦須作出非經常性調整，故收入同比增長率低於前幾季，惟預計影響只屬短暫。
馬化騰表示，集團升級旗下企業生產力SaaS工具包，包含企業微信、騰訊會議及騰訊文檔等三款標誌產品。當中，企業微信日活躍帳戶數同比增長超過100%；騰訊會議亦已有超過1億註冊用戶。
反觀競爭對手阿里巴巴，旗下雲計算業務預計在兩個季度或以內將可以實現盈利。事實上，摩根士丹利日前發表報告，截至上半年止，中國的雲市場競爭相對分散，即使阿里巴巴佔有領先地位，其市場份額亦僅約43%；騰訊則獲得約12%市場佔有率。該行表示，由於阿里雲的收費具彈性且較同行廉宜，故獲得行業領先的規模。