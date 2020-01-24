騰訊第3季多賺九成 ADR升4% 劉熾平：反壟斷對主營業務影響微

明報記者 蔡穎霖

受業績帶動，截至昨晚11時，騰訊美國預託證券（ADR）升逾4%，較港股昨收市高3.7％；持有騰訊約31%股權的Prosus股價最多升近半成，其母公司Naspers升約4%。騰訊第三季度錄1254.47億元收入，按年增29%，當中手遊業務繼續成增長焦點，收入升逾六成至391.73億元，按季升8.9%，增幅較第二季擴大。

按業務劃分，增值服務收入按年增37.9%至698.02億元，包括手遊在內的網絡遊戲收入，受《和平精英》及《王者榮耀》等在中國及海外收入增長帶動，收入按年增45%至414.22億元。集團表示，未來即將推出新遊戲會有嚴格安排，希望與現有遊戲保持良好平衡。

靠手遊撐起 其他收益淨額增逾11倍

其他業務方面，集團上季度金融科技及企業服務按年增24.3%至332.55億元，網絡廣告按年增16.3%至332.55億元，表現較遜色。騰訊表示，廣告需求正復蘇，相信集團可受惠於市場逐漸向視頻廣告轉移。

值得留意的是，除手遊業務外，近年被戲稱為投資公司的騰訊，上季度投資大有斬獲，其他收益淨額大增逾11倍至115.51億元。集團解釋，當中包括金融資產估值錄得約123.21億元收益淨額。有分析員指該批估值收益，來自騰訊投資的電動車、網上遊戲等。

劉熾平強調「很好地符合監管要求」

對於內地擬推出反壟斷指南，劉熾平認為並非中國獨有的新鮮事，當科網公司規模日益壯大、對經濟重要性增加，便會有更多監管出台。他認為，反壟斷指南旨在維護行業公平，相信政府會繼續支持行業發展。集團未來會跟監管機構合作溝通。他又稱，按照初步了解，新規主要針對平台經濟，故騰訊的遊戲、數字娛樂等業務預計所受影響較小。

另外，內地早前推出規範網絡小額貸款業務經營規則，似是針對螞蟻集團。劉熾平稱，集團的金融科技戰略不會因新規定而轉變，「微粒貸」業務主要由持有銀行牌照微眾銀行（WeBank）提供。同時，騰訊金融科技收入來源多元，強調騰訊「很好地符合監管要求」。