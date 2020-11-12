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名日．九肚山 推八成一按助換樓

【明報專訊】是次名日．九肚山已售出102伙單位，包括5間獨立屋，呎價介乎2.5萬元至3.2萬元，每間售價達2000多萬元；亦售出40多伙3房或4房單位，售價均逾1000萬元。黃思聰分析，上述貴價單位是次銷情報捷，與集團適時推出可幫助換樓客的計劃有關。

特首林鄭月娥去年10月在《施政報告》中僅將1000萬元或以下住宅物業最高可借按揭的成數調高，惟1000萬元以上則維持最高僅可借五成按揭，令1000萬元以上住宅業主換樓相對困難。黃思聰指出，由於名日．九肚山所有3房或以上單位售價均高於1000萬元，主要目標客戶便是有關換樓客，為了幫助他們，該盤是次推出為期3年、年息僅2厘的定息按揭，最高可借按揭成數達樓價80%；結果亦反應理想，至今售出的三房或以上單位，大部分買家均採用該按揭計劃。

「現時某一業主若希望換樓買入逾1000萬元住宅，又暫時難以沽出自住物業的話，便要拿出至少500萬元作首期，但我們香港人大部分財富已儲藏於住宅物業上，要短期拿出500萬元來買樓並不容易……若採用名日．九肚山的八成按揭計劃，買家只需要拿出相等於兩成樓價的資金來作首期，在未來3年等待適當時機及價格始沽出現有自住物業，而且名日．九肚山建築期長達2年半，關鍵日期是在2023年3月底，買家屆時入住後，仍有半年時間沽出舊樓，用來償還由我們提供的八成按揭。」

[名人樓市論壇]

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