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長實黃思聰：經濟韌性自住需求 足抗樓巿利淡因素

【明報專訊】長實（1113）近日開售的沙田麗坪路新盤「名日．九肚山」銷情理想，至今兩輪銷售已賣出102個單位，套現近13億元。負責該項目的長實地產投資董事黃思聰在專訪中表示，雖然失業率近月趨升的確對樓市有負面影響，惟他相信本港經濟具韌性，國際金融中心地位穩固，疫情遲早會受控，就業可望改善；加上短期住宅及土地供應偏少，低息環境料持續可減低買家按揭供款的壓力，而且預料中美關係長遠將朝合作的方向發展，均支持本港樓市，料樓價短期趨平穩，認為有能力及自住需要者可上車或換樓。

疫情對就業影響料短暫

本港今年7至9月經季節性調整失業率為6.4%，屬近16年來的高位，恐仍未見頂。黃思聰分析，是次疫情對本港就業市場最大的衝擊，是旅遊、酒店及展覽等依賴外地旅客的行業，而受到限聚令影響，飲食業及零售業也面對不少挑戰，個別公司裁員亦對鄰近機場的東涌樓市帶來壓力。他強調，最重要的是本港經濟仍然具備韌性，並不存在結構問題，而且是次疫情在一段時間後料會受控，經濟可以慢慢恢復，被裁員工亦可以重新就業，故此樓市中長線向好的基調並不會因疫情而改變。「你看近日隨着疫情略為降溫，在假日的商場、食肆及主題公園已經人頭湧湧，這便是正常的活動，有正常的活動便有經濟；另外，本港作為國際金融中心，作為支柱產業的金融業近月亦繼續暢旺、蓬勃，創造很多財富，凝聚了大量樓市的購買力」。

冀港府穩定適量增土地供應

另外，特首林鄭月娥擬於本月發表《施政報告》，料將推動明日大嶼填海造地1700公頃增加供應，科大經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴早前接受本欄訪問時指出，此舉可以改變市場對住宅土地供不應求的預期以平抑樓價。黃思聰回應，長實亦希望本港有穩定及適量的新增土地供應，因為此舉可滿足市民新增的住屋需求及改善空間的需求，而且土地對本港長遠發展亦屬必須，「無足夠土地便沒有好的規劃，亦很難制訂未來的發展藍圖」。

不過，黃思聰亦指出，由於本港中短期住宅供應十分緊張，短期亦不容易找到大量熟地供應，而市民居住需求與日俱增，故此一個長遠的造地計劃（編按：據報道明日大嶼最快於2027年開始填海，並於2033年始有首批住戶入伙）不會對短期樓價帶來重大影響，料樓價短期趨於平穩，上落幅度不大。

「如（對供應）有清晰的預期，市民可有自己的安排，但若供應在10年後才出現，差不多是為下一代的計劃了；對於我們這一代來說，年輕人出來社會工作希望有獨立生活空間，希望組織自己的家庭，預備生兒育女，我們有自己的計劃，想今年便買樓或換樓，最多延遲一兩年，很難等10年後才增加的供應。從另一角度看，始終本港經濟基調不錯、是一個有潛質的城市，說不定在未來10年經濟增長理想，吸引大量外來人才，帶來龐大新增住屋需求，足夠吸納日後的大量新增供應；始終規劃與現實是會有差距的，未來是很難準確預測的，但即時的置業需求卻擺在眼前，故此近日有不少買家已經踴躍入市。」

另外，黃思聰強調，雖然存在本港就業惡化及潛在供應增加等變數，但樓市其實也有不少正面因素，例如本港息口在未來逾3年料繼續保持在低位，原因是美國聯儲局預測在2023年底前也不會加息，料港息亦會跟隨，「鑑於疫情的影響，每個政府都希望幫助自己的國民，其中一樣可以做的便是增加貨幣供應，所以利息在一段時間料會繼續低走」。

黃思聰續說，由於本港樓市由具實際需求的買家主導，對息口敏感，低息環境明顯帶來支持，「對借按揭買樓者來說，每個月要在人工裏拿一部分出來供樓，利息低代表供款減少及還本較快」。

中美若加強合作 利本港經濟樓市

至於美國總統大選，民主黨參選人拜登已宣布勝選，外界憧憬中美關係將改善，間接亦有利本港樓市。黃思聰分析，中美均屬全球大國，即使近年有多少波折也好，他有信心兩國最終也會理性處事，因為國與國之間需要交流及合作，彼此的經濟才可以向好發展，這對作為國際城市的本港經濟及樓市亦屬有利，「過去一段時間所發生的政治事情及其他事件，令有些人擔心本港前景會大幅改變、好景不再，但我覺得不是這樣，這個世界總有動盪，本港亦經歷過很多上上落落，但經濟及樓市長期的大方向仍然是好的」。

明報記者 葉創成

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相關字詞﹕失業率 樓價 名日．九肚山 長實地產投資董事黃思聰

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