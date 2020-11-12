入住灣區養老院 設施齊收費廉

明報記者 黃清瑤

香港約有700多間安老院，收費差距大，1990年代港府推出「改善買位計劃」，由政府向私營安老院購買宿位，以甲一級宿位為例，人均面積約100平方呎，每月收費1763元，惟要享用服務，須是沒有家屬可以提供必需協助的長者。若考慮自費居於普通私營安老院，入場月費由4000至6000元不等，至於高級私營安老院每月收費則過萬元起。

至於大灣區9個城市都有安老院，高級安老院最低收費僅3000元（人民幣，下同）起，人均居住面積達300平方呎。在內地養老有多個好處，首先是內地安老院收費廉宜，而且一般安老院都主張「醫養合一」，即院舍融合醫療及養老，部分有醫療團隊駐場，有的位置毗鄰醫院。設施方面，大部分月費三四千元的安老院已包括健身中心、游泳池、卡拉OK房、麻雀室等配套。

高級安老院 月費3000起

收費方面則豐儉由人，以廣州白雲區的廣東泰成逸園養老院為例，可完全自理長者每月最低收費為4500元；位於海珠區的廣州新海頤養苑，可自理的長者每月收費為2000元。價錢收費取決於環境設施，泰成逸園位於金沙洲，附近有不少商場，而且交通便利，方便親友探望、購買日用品。養老院設有不同的設備，如戲院、健身室及舞蹈室等，另聘請了台灣專家培訓職員照顧院友。新海頤養苑則只有50個牀位，儘管有醫療配套及棋牌娛樂等，其他設施遠遜泰成逸園。

另外要留意的是，內地養老院分為多種類型，包括敬老院、老年公寓、護理院、療養院、養老社區、養老照料中心等。敬老院亦是安老院的一種，與香港一樣，部分可享有社會保險資助；護理院主要為長期臥牀患者、慢性病患者及生活上不能自理的長者，提供醫療、臨終服務；療養院主要提供物理治療等服務；養老社區及老年公寓設施則較為豐富多元化，例如養老社區包括了住宿公寓、醫療中心、康復中心及不同的康樂設施，形成一個老人聚居的小社區。

雖然養老社區功能多樣，不過收費並非「天價」，就以廣州嶺南養生谷養老社區為例，有3000個牀位，設施包括長者大學、公寓、護理醫院、養生酒店等，可以完全自理的長者收費為每月3500元。部分更奢華的養老社區，月費6800元起，相比起香港仍算廉宜；假如配合毋須入息審查的高齡長者津貼，變相月費八折。

有院舍專攻港客 同聲同氣

除此之外，有不少本港社福機構在內地設有院舍，或內地有部分院舍參加了「粵港澳大灣區全齡康養社區」，主要接收來自香港的長者。儘管生活在內地，但一起居住的都是香港人，相信會更有親切感。

惟要留意的是，畢竟內地與香港有一段距離，選址十分重要。例如，若安老院位於深圳，經羅湖或落馬洲便可迅速回內地探望長者；若選廣州，可考慮接近廣州南站的安老院，即番禺區附近。至於其他城市，最好視乎未來內地鐵路發展再作決定，最好可於1小時內由香港到達的地點。

[活在灣區]