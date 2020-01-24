OASIS KAI TAK兩房租客 預付一年租金26萬

御半山1房1.15萬低市價租出

近月收樓的屯門御半山亦再錄預繳租金個案。祥益地產區域董事袁思賢表示，御半山2期A座低層D室，實用386方呎，屬一房另連士多房間隔，近日獲區內客以1.15萬元即睇即租，實用呎租29.8元，較市價低約4%，由於租客一次過預繳半年租金，即涉約6.9萬元，故獲業主以低於市價租出單位。業主2019年6月554.67萬購入，租金回報約2.5厘。

朗濤2房月租1.8萬 呎租30元

同樣近月收樓的大埔白石角朗濤，至今共有近30個單位放租，並已錄得3宗租賃成交個案，中原分行經理許秋偉指出，其中一宗租賃為6A座高層E室，實用607方呎，2房間隔，以1.8萬元租出，實用呎租30元，業主於19年以約862萬元購入單位，租金回報約2.5厘。另7B座高層E室，實用394方呎，1房戶型，以1.38萬元獲承租，實用呎租35元，業主去年以619萬元購入，租金回報2.7厘。