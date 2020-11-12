佳兆業深水埗弦雅下月推 開放式戶佔六成

上述弦雅位於深水埗醫局街203號，佳兆業海外集團客戶及營銷部助理總經理王倩表示，項目提供95個單位，標準戶包括開放式至一房間隔，分別佔全盤約六成及四成，另有特色單位，項目預計明年12月落成，樓花期約13個月。她續稱，項目會於本月底上載樓書，下月初開放位於長沙灣的示範單位，最快下月推售。佳兆業海外集團傳媒及投資者關係部總經理蔡晉稱，今次合作項目，集團佔75%股權，為集團在港首個住宅項目，集團未來仍有西營盤東邊街及屯門兩個項目，均於2022年發售。

尚悅．天城最快本月現樓推

此外，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該公司負責發售、由香港小輪（0050）及帝國集團合作的屯門青山公路帝御．星濤，將於周日（11月15日）進行第三輪銷售123伙，至昨日暫收約3530票，超額認購逾27倍，項目累售309伙，套現逾14.5億元，若連同1期帝御．金灣則累售逾900伙，套現逾43億元。他又稱尚悅．天城計劃於本月內以現樓形式推售，項目提供16座洋房。

MALIBU連環4宗撻大訂

不過，成交紀錄冊資料顯示，會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，新增4伙撻大訂個案，4伙全部原於2018年3月售出，當時成交價684.9萬至1123.6萬元，料發展商共殺訂379.2萬元，令本月新盤市場累錄約35宗撻訂。發展商最多加價11%重售，其中實用559方呎的3B座67樓D室兩房戶，原定價1132.5萬元，最新加價至1257.8萬元，加幅達11%，最新實呎25,283元，上述4伙將於周日發售。