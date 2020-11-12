卓爾居2房業主賠訂重售 10日賣貴35萬

觀月1房783萬 今年屋苑新低

中原分行分行經理葉津榮表示，卓爾居6座低層D室，實用面積532方呎，2房間隔，望輕鐵站及屯門河景。上述單位原於本月初以675萬元獲買家承接，惟新近有另一位新買家接洽，願以更高價洽購，故業主決定向上一位買家賠訂，並以710萬元將單位售予新買家，實呎13,346元。單位最新成交價710萬元，較10日前高出35萬元或5%，若計算業主向上一位買家賠訂10萬元及佣金計，預料即使賠訂後以710萬元重售，業主仍能多賺約11萬元。原業主1999年4月以197萬元一手購入，持貨約21年，帳面賺513萬元或2.6倍。

觀月‧樺峯新近有1房單位以今年屋苑新低價易手。利嘉閣分行市務經理梁錦機表示，屋苑低層F室，1房間隔，實用面積457方呎，新近獲投資者以783萬元承接，實呎17,133元，成交價為屋苑今年新低。原業主2013年11月以567.5萬元購入，持貨7年，帳面賺約215.5萬元或約38%。

天巒洋房10年實蝕1260萬

屢見蝕讓的上水洋房屋苑天巒，新近再增一宗二手蝕讓個案。市場消息稱，上述為天巒蘇黎世大道單號屋，實用面積2017方呎，樓高2層，連花園及天台，下層為客飯廳，上層為3個房，單位新近以2900萬元成交，較最初放盤價3480萬元低580萬元或17%，實呎14,378元。該洋房原業主2010年11月3966.1萬元購入，持貨10年，帳面已蝕約1066萬元或27%，而連同入市稅項及經紀佣金等計，料實蝕逾1260萬元或32%。

此外，鴨脷洲海怡半島錄得租客由租轉買個案。

租客1460萬購海怡3房戶

美聯分行高級分區營業經理林潤強表示，鴨脷洲海怡半島23A座高層G室，實用771方呎，3房連套房及士多房間隔，望海景，以1460萬元市價成交，實呎18,936元。原業主1993年5月以約367萬元購入上述物業，帳面獲利約1093萬元或約3倍。