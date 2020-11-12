經濟

香港地產

磁帶大王1.29億再沽中環中心兩伙

【明報專訊】疫情重創商廈市場，商廈價值亦大幅下跌。由資深投資者「磁帶大王」陳秉志等持有的中環中心39樓，新近減價售出2伙。

市場消息稱，有關單位為3909及3910室，面積4021方呎，陳秉志等原以1.7億元放售，至近日以1.29億元易手，累減4100萬元或24%，呎價約3.2萬元。雖然成交價呎價，較陳氏於2017年向長實購入時平均呎價3.3萬元低約3%，但陳氏早於去年起分拆該層出售，個別單位呎價曾高見4.8萬元，料陳氏未必要蝕讓離場。

此外，共享工作空間營運商IWG，繼早前承接WeWork棄租銅鑼灣希慎廣場據點後，新近再承接WeWork棄租尖沙嘴港威大廈5座永明金融大樓部分樓面。

IWG承接WeWork棄租港威大廈5萬呎

IWG指出，港威大廈據點以Signature by Regus作營運，涉約5萬方呎，下月1日起營運，流動工作枱月租3318元。資料顯示，WeWork去年12月起以月租900萬元租用該廈共6層樓面，涉15萬方呎，呎租約60元。據悉，WeWork在今年首季已完成裝修，惟因縮減業務而棄租物業，業主隨後於今年中將物業重新放租。

另外，盛滙商舖基金繼日前短炒荃灣海濱花園地舖獲利後，該基金創辦人李根興表示，兩周前連租約放售的大坑百成唐樓地下C舖，近日以2880萬元易手，面積960方呎，呎價3萬元。商舖由便利店租用，月租6萬元，租金回報2.5厘。盛滙今年5月2100萬元購入，持貨約半年，帳面獲利780萬元或37%。

盛滙2880萬沽大坑舖 半年賺近四成

另愛高集團（0328）公布，以3688萬元售出元朗錦田南一幅地皮，購入該地皮的商威發展有限公司，兩名董事分別是張煒棠和黎永堅，均為恒地（0012）相關人士。

相關字詞﹕盛滙商舖基金

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