經濟

香港地產

太古城車位改發價單賣 190萬入場 拆售6期227個車位 低招標指引價最多近四成

【明報專訊】太古地產（1972）「破天荒」拆售、入伙逾40年的鰂魚涌太古城車位，近日再有新部署。該集團表示，將以價單形式拆售太古城6期共227個私家車車位，定價介乎190萬至270萬元，較上月公布以招標形式出售36個車位、指引價300萬元，推售數目大增5.3倍，而價格則低10%至37%不等，同時放寬每名業主可認購最多3個車位，更可獲2%折扣優惠，早前已遞交標書的準買家將於下周二（17日）率先認購車位。

明報記者 甘潔瑩

太古地產昨表示，集團早前以招標形式出售太古城第6期車位，上周一（11月2日）已截標，並獲超額認購，無論標書數量還是入標價均非常理想，並指有業主希望購買不同層數車位，以及容許購置多於一個車位等，經考慮後決定以價單形式拆售第6期全部227個私家車車位，車位定價介乎190萬至270萬元，而相連車位定價介乎340萬至440萬元。該集團強調，早前招標文件中車位的指引價300萬元僅供參考，對賣方及投標者並無約束力。

每名業主可認購最多3個車位

是次集中拆售私家車車位，不包括電單車車位，並已將最新銷售安排及價單以書面形式致函通知太古城第6期、即包括青松閣、翠榕閣及綠楊閣業主。若今年11月30日及其後，太古城第6期仍有可出售車位，將以先到先得形式向太古城其他期數業主推售。

較康怡二手車位價貴逾36%

值得留意，地契註明太古城內所有住宅用途的私家車位只可由太古城住戶或其訪客使用，但地契內並沒有車位轉售限制，意味買家購入車位後可轉售或放租。

據代理資料顯示，今次太古地產拆售太古城車位定價，價單售價雖較指引價大減，但仍較同區康怡花園車位二手做價140萬至170萬元高36%至59%。車位租金方面，若以太古城車位月租3180元計，即買家可享租金回報約1.4至2厘。

新地3億沽Downtown 38商場

除太古地產外，新地（0016）亦沽售非核心物業。土地註冊處資料顯示，土瓜灣北帝街Downtown 38基座商場（地下至2樓），上月下旬以3億元售出，以面積約2.09萬方呎計，呎價約1.43萬元。買家為占耀投資有限公司，公司董事包括黃子聰、黃雁威、黃雁雄及黃雁敏，屬新晉投資者，今年曾以5900萬元購入九龍灣企業廣場3期多個單位。新地等今年7月起放售Downtown 38一籃子物業，包括商場、4個私家車位及1個電單車位，當時意向價約4億元；是次交易只出售商場，並不包括車位，市場料做價較意向價有折讓。

相關字詞﹕商場 新地 太古地產 車位 太古城

上 / 下一篇新聞

阿里：內地反壟斷非針對公司 指「二選一」是偽命題 大摩料網購外賣影響最大
阿里：內地反壟斷非針對公司 指「二選一」是偽命題 大摩料網購外賣影響最大
改變計法 雙十一成交增86％
改變計法 雙十一成交增86％
科指連瀉兩日 見半個月新低
科指連瀉兩日 見半個月新低
ESR信義玻璃納MSCI香港指數 剔出嘉里牛奶國際
ESR信義玻璃納MSCI香港指數 剔出嘉里牛奶國際
李小加最後季績 港交所純利勝預期 首3季日均成交升四成 螞蟻擱置上市影響微
李小加最後季績 港交所純利勝預期 首3季日均成交升四成 螞蟻擱置上市影響微
視港為家 卸任後擬金融業尋機會
視港為家 卸任後擬金融業尋機會
內地10月新增貸款M2增長齊遜預期
內地10月新增貸款M2增長齊遜預期
制裁下 中芯上季純利飈1.2倍
制裁下 中芯上季純利飈1.2倍
中汽協：內地汽車銷量連升7個月
中汽協：內地汽車銷量連升7個月
Baleno母中期少賺34% 逆市擴張料零售改善
Baleno母中期少賺34% 逆市擴張料零售改善
德昌電機中期錄盈利 恢復派息
德昌電機中期錄盈利 恢復派息
第五批銀債保證回報升至3.5厘 下月1日起接受認購 限每人最多100手
第五批銀債保證回報升至3.5厘 下月1日起接受認購 限每人最多100手
1個月港元拆息0.13厘 逾9年半低位
1個月港元拆息0.13厘 逾9年半低位
多方警告疫苗炒作 股市照升 仍面臨疫情危機 儲銀行長促加碼振經濟
多方警告疫苗炒作 股市照升 仍面臨疫情危機 儲銀行長促加碼振經濟
輝瑞總裁公布測試結果同日沽貨 套4335萬
輝瑞總裁公布測試結果同日沽貨 套4335萬
蘋果新Mac機採自家晶片
蘋果新Mac機採自家晶片
Lyft上季虧損擴大 仍勝預期
Lyft上季虧損擴大 仍勝預期
張兆聰：價值股翻生 太古A仍有上升水位
張兆聰：價值股翻生 太古A仍有上升水位
李曉佳：大數據的國進民退
李曉佳：大數據的國進民退
技術取勝：騰訊下望535元為關鍵
技術取勝：騰訊下望535元為關鍵
會計師公會回應「助選」爭議：未宣布參選唔受指引約束
會計師公會回應「助選」爭議：未宣布參選唔受指引約束
劉思明：科技股若反彈減磅 追舊經濟選跑贏同業股份
劉思明：科技股若反彈減磅 追舊經濟選跑贏同業股份
周顯：誰有資格解釋國安法指引？
周顯：誰有資格解釋國安法指引？
湯文亮：工商舖撤辣倘屬謠言 料有後遺症
湯文亮：工商舖撤辣倘屬謠言 料有後遺症
磁帶大王1.29億再沽中環中心兩伙
磁帶大王1.29億再沽中環中心兩伙
卓爾居2房業主賠訂重售 10日賣貴35萬
卓爾居2房業主賠訂重售 10日賣貴35萬
謝安琪497萬沽大埔中心2房 6年帳賺四成
謝安琪497萬沽大埔中心2房 6年帳賺四成
佳兆業深水埗弦雅下月推 開放式戶佔六成
佳兆業深水埗弦雅下月推 開放式戶佔六成
OASIS KAI TAK兩房租客 預付一年租金26萬
OASIS KAI TAK兩房租客 預付一年租金26萬
入住灣區養老院 設施齊收費廉
入住灣區養老院 設施齊收費廉
灣區須知：內地港資醫院 可用港註冊藥儀器
灣區須知：內地港資醫院 可用港註冊藥儀器
長實黃思聰：經濟韌性自住需求 足抗樓巿利淡因素
長實黃思聰：經濟韌性自住需求 足抗樓巿利淡因素
名日．九肚山 推八成一按助換樓
名日．九肚山 推八成一按助換樓