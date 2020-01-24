太古城車位改發價單賣 190萬入場 拆售6期227個車位 低招標指引價最多近四成

明報記者 甘潔瑩

太古地產昨表示，集團早前以招標形式出售太古城第6期車位，上周一（11月2日）已截標，並獲超額認購，無論標書數量還是入標價均非常理想，並指有業主希望購買不同層數車位，以及容許購置多於一個車位等，經考慮後決定以價單形式拆售第6期全部227個私家車車位，車位定價介乎190萬至270萬元，而相連車位定價介乎340萬至440萬元。該集團強調，早前招標文件中車位的指引價300萬元僅供參考，對賣方及投標者並無約束力。

每名業主可認購最多3個車位

是次集中拆售私家車車位，不包括電單車車位，並已將最新銷售安排及價單以書面形式致函通知太古城第6期、即包括青松閣、翠榕閣及綠楊閣業主。若今年11月30日及其後，太古城第6期仍有可出售車位，將以先到先得形式向太古城其他期數業主推售。

較康怡二手車位價貴逾36%

值得留意，地契註明太古城內所有住宅用途的私家車位只可由太古城住戶或其訪客使用，但地契內並沒有車位轉售限制，意味買家購入車位後可轉售或放租。

據代理資料顯示，今次太古地產拆售太古城車位定價，價單售價雖較指引價大減，但仍較同區康怡花園車位二手做價140萬至170萬元高36%至59%。車位租金方面，若以太古城車位月租3180元計，即買家可享租金回報約1.4至2厘。

新地3億沽Downtown 38商場

除太古地產外，新地（0016）亦沽售非核心物業。土地註冊處資料顯示，土瓜灣北帝街Downtown 38基座商場（地下至2樓），上月下旬以3億元售出，以面積約2.09萬方呎計，呎價約1.43萬元。買家為占耀投資有限公司，公司董事包括黃子聰、黃雁威、黃雁雄及黃雁敏，屬新晉投資者，今年曾以5900萬元購入九龍灣企業廣場3期多個單位。新地等今年7月起放售Downtown 38一籃子物業，包括商場、4個私家車位及1個電單車位，當時意向價約4億元；是次交易只出售商場，並不包括車位，市場料做價較意向價有折讓。