經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：誰有資格解釋國安法指引？

【明報專訊】日前，外電引述消息人士報道，由於國際企業和金融機構一直在抱怨，在實施《港區國安法》後，香港政府未有提供相關指引。香港證監會根據香港大學法律學系教授私下解釋，《港區國安法》是針對主動與外國勢力勾結，以制裁香港政府的人，而不是被動地遵守美國法律的人。因此，證監會建議金融機構可落實美國制裁，認為不會違反《港區國安法》，以安撫外國投資者。

港府不公布指引 因屬人大決定

話說香港政府為什麼不公布相關指引呢？答案很簡單：這是人大的決定，並非香港政府的立法，港府現時還「鴉鴉烏」，不知什麼是犯法，什麼不是犯法，又怎可以下指引呢？

如果說到對《港區國安法》的詮釋，人大常委有權，香港政府講的也是官方說法，律政司長、國安公署也有代表性，終審法院首席法官也有非最高決定性的釋法權，可是，一個香港大學法律學院教授？憑什麼？有資格去解釋嗎？解錯了，人被抓了，坐了牢，誰負責？

再說，不少香港大學法律學院的教師是激進黃絲，政府已作出過拘捕和控告，很可能以後還會用《港區國安法》去抓他們，他們講別的法律還可以，講《港區國安法》？非但沒有代表性，很可能還有反作用。

金融機構倘誤信外媒 只能怨太笨

如果證監會這樣說，絕對是證監會的錯，完全是蠢到接近白癡程度，如果金融機構真的誤信了，只能怨自己太笨了，居然連這簡單的事實也相信，坐牢也是活該。不過，也許這只是證監會某人士的私底下吹水，作不得準；那麼，報道的外國傳媒，就是智障了，不過智障的外國傳媒有很多，也不待言。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

阿里：內地反壟斷非針對公司 指「二選一」是偽命題 大摩料網購外賣影響最大
阿里：內地反壟斷非針對公司 指「二選一」是偽命題 大摩料網購外賣影響最大
改變計法 雙十一成交增86％
改變計法 雙十一成交增86％
科指連瀉兩日 見半個月新低
科指連瀉兩日 見半個月新低
ESR信義玻璃納MSCI香港指數 剔出嘉里牛奶國際
ESR信義玻璃納MSCI香港指數 剔出嘉里牛奶國際
李小加最後季績 港交所純利勝預期 首3季日均成交升四成 螞蟻擱置上市影響微
李小加最後季績 港交所純利勝預期 首3季日均成交升四成 螞蟻擱置上市影響微
視港為家 卸任後擬金融業尋機會
視港為家 卸任後擬金融業尋機會
內地10月新增貸款M2增長齊遜預期
內地10月新增貸款M2增長齊遜預期
制裁下 中芯上季純利飈1.2倍
制裁下 中芯上季純利飈1.2倍
中汽協：內地汽車銷量連升7個月
中汽協：內地汽車銷量連升7個月
Baleno母中期少賺34% 逆市擴張料零售改善
Baleno母中期少賺34% 逆市擴張料零售改善
德昌電機中期錄盈利 恢復派息
德昌電機中期錄盈利 恢復派息
第五批銀債保證回報升至3.5厘 下月1日起接受認購 限每人最多100手
第五批銀債保證回報升至3.5厘 下月1日起接受認購 限每人最多100手
1個月港元拆息0.13厘 逾9年半低位
1個月港元拆息0.13厘 逾9年半低位
多方警告疫苗炒作 股市照升 仍面臨疫情危機 儲銀行長促加碼振經濟
多方警告疫苗炒作 股市照升 仍面臨疫情危機 儲銀行長促加碼振經濟
輝瑞總裁公布測試結果同日沽貨 套4335萬
輝瑞總裁公布測試結果同日沽貨 套4335萬
蘋果新Mac機採自家晶片
蘋果新Mac機採自家晶片
Lyft上季虧損擴大 仍勝預期
Lyft上季虧損擴大 仍勝預期
張兆聰：價值股翻生 太古A仍有上升水位
張兆聰：價值股翻生 太古A仍有上升水位
李曉佳：大數據的國進民退
李曉佳：大數據的國進民退
技術取勝：騰訊下望535元為關鍵
技術取勝：騰訊下望535元為關鍵
會計師公會回應「助選」爭議：未宣布參選唔受指引約束
會計師公會回應「助選」爭議：未宣布參選唔受指引約束
劉思明：科技股若反彈減磅 追舊經濟選跑贏同業股份
劉思明：科技股若反彈減磅 追舊經濟選跑贏同業股份
湯文亮：工商舖撤辣倘屬謠言 料有後遺症
湯文亮：工商舖撤辣倘屬謠言 料有後遺症
太古城車位改發價單賣 190萬入場 拆售6期227個車位 低招標指引價最多近四成
太古城車位改發價單賣 190萬入場 拆售6期227個車位 低招標指引價最多近四成
磁帶大王1.29億再沽中環中心兩伙
磁帶大王1.29億再沽中環中心兩伙
卓爾居2房業主賠訂重售 10日賣貴35萬
卓爾居2房業主賠訂重售 10日賣貴35萬
謝安琪497萬沽大埔中心2房 6年帳賺四成
謝安琪497萬沽大埔中心2房 6年帳賺四成
佳兆業深水埗弦雅下月推 開放式戶佔六成
佳兆業深水埗弦雅下月推 開放式戶佔六成
OASIS KAI TAK兩房租客 預付一年租金26萬
OASIS KAI TAK兩房租客 預付一年租金26萬
入住灣區養老院 設施齊收費廉
入住灣區養老院 設施齊收費廉
灣區須知：內地港資醫院 可用港註冊藥儀器
灣區須知：內地港資醫院 可用港註冊藥儀器
長實黃思聰：經濟韌性自住需求 足抗樓巿利淡因素
長實黃思聰：經濟韌性自住需求 足抗樓巿利淡因素
名日．九肚山 推八成一按助換樓
名日．九肚山 推八成一按助換樓