周顯：誰有資格解釋國安法指引？

港府不公布指引 因屬人大決定

話說香港政府為什麼不公布相關指引呢？答案很簡單：這是人大的決定，並非香港政府的立法，港府現時還「鴉鴉烏」，不知什麼是犯法，什麼不是犯法，又怎可以下指引呢？

如果說到對《港區國安法》的詮釋，人大常委有權，香港政府講的也是官方說法，律政司長、國安公署也有代表性，終審法院首席法官也有非最高決定性的釋法權，可是，一個香港大學法律學院教授？憑什麼？有資格去解釋嗎？解錯了，人被抓了，坐了牢，誰負責？

再說，不少香港大學法律學院的教師是激進黃絲，政府已作出過拘捕和控告，很可能以後還會用《港區國安法》去抓他們，他們講別的法律還可以，講《港區國安法》？非但沒有代表性，很可能還有反作用。

金融機構倘誤信外媒 只能怨太笨

如果證監會這樣說，絕對是證監會的錯，完全是蠢到接近白癡程度，如果金融機構真的誤信了，只能怨自己太笨了，居然連這簡單的事實也相信，坐牢也是活該。不過，也許這只是證監會某人士的私底下吹水，作不得準；那麼，報道的外國傳媒，就是智障了，不過智障的外國傳媒有很多，也不待言。

[周顯 投資二三事]