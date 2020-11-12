劉思明：科技股若反彈減磅 追舊經濟選跑贏同業股份

下半年來，科技股面對多次急滑，每次都可以迅速回穩，但今次除了面對高估值、超買因素外，承受的監管風險增大，因此要調整心態。部署前也要考慮自己倉位，若之前一直想買未買科技股，不妨可以待指數回穩，吸納相關ETF，又或吸納一些跑贏同業科技股，但已重倉科技股，宜趁反彈減磅。舊經濟低位反彈不少，再追要吼一些跑贏同業的股份。恒指全日在26,168點至26,432點上落，高低波幅263點，收報26,226點，跌74點或0.28%；國指跌0.43%。大市成交近2675億元，高於60天平均超過一倍，交投熾熱。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率55比45，升逾3%佔上升股份五成，跌逾3%佔近四成半；陽燭對陰燭為56比44，大市好壞參半，買賣盤均沒有優勢，市况繼續大幅波動，特別是個別行業。

基建及建材升6%表現最強

本報數據庫追蹤的30個行業，有超過五成半上升，當中有超過七成的升幅超過2%。基建及建材升6%表現最強，燃氣供應、綜合企業、公路鐵路升逾3%，公用事業、能源及相關、電訊升近3%。下跌行業，軟件服務跌近6%表現最差，汽車及相關跌逾半成，航運物流、科技器材、紡織及服飾亦跌逾3%。

恒生科技指數（恒科指）大跌逾6%，一口氣跌穿20天線及50天線，相比納指期貨守住20天線，跌勢明顯更急更勁，相信急滑除了消化超買外，也反映內地加強線上經濟發展監管的風險，因此，恒科指中線的走勢或有變。今年7月及9月，恒科指曾5日急挫逾一成，雖然跌得快，但也很快回穩；目前指數已連跌3日累跌逾一成，且看今明兩天能否喘定，或守7400點附近水平。另一值得留意，7月及9月恒科指大跌後都有整固，若進行中線部署，不用急於追入。科技中的硬件股表現相對堅挺，沽壓集中軟件、互聯網股，當中美團（3690）、金蝶（0268）走勢較佳。

中集安瑞科具炒作概念 整固後再上

舊經濟股炒得火熱，追蹤舊經濟股的高盛中國傳統行業指數（GSTRACHN）近3日累升7%，跑贏恒指累升2%，更能反映舊經濟股表現；昨傳統行業指數升穿50周線（相當於約250天線），但指數過往亦曾升穿50周線後尋底，故要待升破2018年延續下降軌，中線才值得看好，而降軌與7月份最高位置交匯。若現水平高追舊經濟股，宜吼跑贏行業股份。中集安瑞科（3899）上周底至本月初於250天線爭持，近日升穿4元關口及7月最高位，短線或於4至4.5元整固再挑戰向上。新冠疫苗研發有突破，但仍要解決批量生產及儲運問題。中集安瑞科為清潔能源、化工環境及液態食品行業儲存裝備製造商，有望可以受惠儲存需求，具炒作概念。

[劉思明 數據尋寶]