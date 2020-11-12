經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：價值股翻生 太古A仍有上升水位

【明報專訊】恒指跌74點，收報26,226點，成交金額近2675億元。中央銳意監管科技股壟斷、補貼等問題，科技股全線暴跌，ATMXJ即阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）及京東（9618）全日受壓，跌幅介乎7％至10％。中資科技股過去兩日的跌幅算得上是股災級數，短線也相當超賣，有反彈條件；但市場信心很弱，較大機會反彈過後再受壓。科技股當災，但價值股風生水起，大落後的太古A（0019）急升9％，並以全日最高位收市，仍有水位。

恒指昨日表現不差，但相信絕大部分投資者近日都損失慘重，事關大家重倉都是科技股為首的新經濟股。

中央的監管似乎都頗全方位，最直接是以補貼吸引消費者來打擊對手、以平台市佔率優勢迫使商戶二選一或三選一等都會被禁止。市場更關注中央提出要釐清大數據產權，而大數據可是科技企業最有價值的東西。市場反應是爭相拋售，兩天累計動輒大跌15％或以上，昨日ATMXJ成交額合共達到978億元，也是天量。

科技股最怕監管 兩年前騰訊前車可鑑

要留意，昨日科技股全線大幅低開，甫開市立即有大量資金湧入，首10分鐘跌幅大為收窄，但接着就是反覆下跌全無支持。到競價時段又有數以千計的買盤趁低吸，散戶都很積極趁低吸納，但幾隻股份都以接近或全日最低位收市，似乎機構投資者已決心離場。

短線而言，幾隻股份14小時RSI都跌至20或以下，技術上嚴重超賣，加上跌幅也不少，隨時有機會反彈。只是科技股最怕的就是監管，兩年前的騰訊前車可鑑，再加上所有投資者都一定重倉科技股，當突然轉勢，就沒有足夠買盤來承接。若出現反彈，筆者也擔心是死貓彈。

市場繼續炒作舊經濟股，全球債息不斷上升利好銀行股，匯控（0005）升3.7％報39.1元，開始迫近200天線，走勢愈來愈似轉勢。筆者在第三季業績後指最壞情况已過，不宜再看淡，但要升破200天線即大約40元才能算轉勢。當時也只認為在35元附近上落市，估不到疫苗消息後會發力抽升。匯控已逼近40元，但同時14天RSI升破80，2017年時也曾多次出現這種強勢信號，但多會短線回調後再上，宜候低才收集。

匯控現強勢信號 宜候低收集

本地地產股亦強，新地（0016）及新世界（0017）均升逾3％，相對落後的太古A可留意。太古A主要資產，包括太古地產（1972）82％股權，以及國泰（0293）、可口可樂、海洋開發及貿易業務。

太古地產近年積極出售太古城商廈，套現後，差不多已處於淨現金狀態，投資物業包括金鐘太古廣場、鰂魚涌太古坊寫字樓組合，以及內地位於北京、上海、廣洲、成都的綜合項目。太古地產帳面值為2838億元，現時市值約1427億元，市帳率僅0.5倍。太古A持有82％股權，控股公司又再多一層折讓。重點是，當前的折讓水平為歷來最大，這可能與國泰受疫情影響有關。但太古地產走勢已明顯好轉，太古A才連升兩日，即使假設地產以外業務價值為零，現價依然吸引。只要資金繼續炒價值股，太古A仍會有資金追捧。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

阿里：內地反壟斷非針對公司 指「二選一」是偽命題 大摩料網購外賣影響最大
阿里：內地反壟斷非針對公司 指「二選一」是偽命題 大摩料網購外賣影響最大
改變計法 雙十一成交增86％
改變計法 雙十一成交增86％
科指連瀉兩日 見半個月新低
科指連瀉兩日 見半個月新低
ESR信義玻璃納MSCI香港指數 剔出嘉里牛奶國際
ESR信義玻璃納MSCI香港指數 剔出嘉里牛奶國際
李小加最後季績 港交所純利勝預期 首3季日均成交升四成 螞蟻擱置上市影響微
李小加最後季績 港交所純利勝預期 首3季日均成交升四成 螞蟻擱置上市影響微
視港為家 卸任後擬金融業尋機會
視港為家 卸任後擬金融業尋機會
內地10月新增貸款M2增長齊遜預期
內地10月新增貸款M2增長齊遜預期
制裁下 中芯上季純利飈1.2倍
制裁下 中芯上季純利飈1.2倍
中汽協：內地汽車銷量連升7個月
中汽協：內地汽車銷量連升7個月
Baleno母中期少賺34% 逆市擴張料零售改善
Baleno母中期少賺34% 逆市擴張料零售改善
德昌電機中期錄盈利 恢復派息
德昌電機中期錄盈利 恢復派息
第五批銀債保證回報升至3.5厘 下月1日起接受認購 限每人最多100手
第五批銀債保證回報升至3.5厘 下月1日起接受認購 限每人最多100手
1個月港元拆息0.13厘 逾9年半低位
1個月港元拆息0.13厘 逾9年半低位
多方警告疫苗炒作 股市照升 仍面臨疫情危機 儲銀行長促加碼振經濟
多方警告疫苗炒作 股市照升 仍面臨疫情危機 儲銀行長促加碼振經濟
輝瑞總裁公布測試結果同日沽貨 套4335萬
輝瑞總裁公布測試結果同日沽貨 套4335萬
蘋果新Mac機採自家晶片
蘋果新Mac機採自家晶片
Lyft上季虧損擴大 仍勝預期
Lyft上季虧損擴大 仍勝預期
李曉佳：大數據的國進民退
李曉佳：大數據的國進民退
技術取勝：騰訊下望535元為關鍵
技術取勝：騰訊下望535元為關鍵
會計師公會回應「助選」爭議：未宣布參選唔受指引約束
會計師公會回應「助選」爭議：未宣布參選唔受指引約束
劉思明：科技股若反彈減磅 追舊經濟選跑贏同業股份
劉思明：科技股若反彈減磅 追舊經濟選跑贏同業股份
周顯：誰有資格解釋國安法指引？
周顯：誰有資格解釋國安法指引？
湯文亮：工商舖撤辣倘屬謠言 料有後遺症
湯文亮：工商舖撤辣倘屬謠言 料有後遺症
太古城車位改發價單賣 190萬入場 拆售6期227個車位 低招標指引價最多近四成
太古城車位改發價單賣 190萬入場 拆售6期227個車位 低招標指引價最多近四成
磁帶大王1.29億再沽中環中心兩伙
磁帶大王1.29億再沽中環中心兩伙
卓爾居2房業主賠訂重售 10日賣貴35萬
卓爾居2房業主賠訂重售 10日賣貴35萬
謝安琪497萬沽大埔中心2房 6年帳賺四成
謝安琪497萬沽大埔中心2房 6年帳賺四成
佳兆業深水埗弦雅下月推 開放式戶佔六成
佳兆業深水埗弦雅下月推 開放式戶佔六成
OASIS KAI TAK兩房租客 預付一年租金26萬
OASIS KAI TAK兩房租客 預付一年租金26萬
入住灣區養老院 設施齊收費廉
入住灣區養老院 設施齊收費廉
灣區須知：內地港資醫院 可用港註冊藥儀器
灣區須知：內地港資醫院 可用港註冊藥儀器
長實黃思聰：經濟韌性自住需求 足抗樓巿利淡因素
長實黃思聰：經濟韌性自住需求 足抗樓巿利淡因素
名日．九肚山 推八成一按助換樓
名日．九肚山 推八成一按助換樓