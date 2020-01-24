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經濟
2020年11月12日星期四
技術取勝
投資策略
阿里：內地反壟斷非針對公司 指「二選一」是偽命題 大摩料網購外賣影響最大
改變計法 雙十一成交增86％
科指連瀉兩日 見半個月新低
ESR信義玻璃納MSCI香港指數 剔出嘉里牛奶國際
李小加最後季績 港交所純利勝預期 首3季日均成交升四成 螞蟻擱置上市影響微
視港為家 卸任後擬金融業尋機會
內地10月新增貸款M2增長齊遜預期
制裁下 中芯上季純利飈1.2倍
中汽協：內地汽車銷量連升7個月
Baleno母中期少賺34% 逆市擴張料零售改善
德昌電機中期錄盈利 恢復派息
第五批銀債保證回報升至3.5厘 下月1日起接受認購 限每人最多100手
1個月港元拆息0.13厘 逾9年半低位
多方警告疫苗炒作 股市照升 仍面臨疫情危機 儲銀行長促加碼振經濟
輝瑞總裁公布測試結果同日沽貨 套4335萬
蘋果新Mac機採自家晶片
Lyft上季虧損擴大 仍勝預期
張兆聰：價值股翻生 太古A仍有上升水位
李曉佳：大數據的國進民退
技術取勝：騰訊下望535元為關鍵
會計師公會回應「助選」爭議：未宣布參選唔受指引約束
劉思明：科技股若反彈減磅 追舊經濟選跑贏同業股份
周顯：誰有資格解釋國安法指引？
湯文亮：工商舖撤辣倘屬謠言 料有後遺症
太古城車位改發價單賣 190萬入場 拆售6期227個車位 低招標指引價最多近四成
磁帶大王1.29億再沽中環中心兩伙
卓爾居2房業主賠訂重售 10日賣貴35萬
謝安琪497萬沽大埔中心2房 6年帳賺四成
佳兆業深水埗弦雅下月推 開放式戶佔六成
OASIS KAI TAK兩房租客 預付一年租金26萬
入住灣區養老院 設施齊收費廉
灣區須知：內地港資醫院 可用港註冊藥儀器
長實黃思聰：經濟韌性自住需求 足抗樓巿利淡因素
名日．九肚山 推八成一按助換樓
技術取勝：騰訊下望535元為關鍵
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【明報專訊】海螺水泥受制55元阻力（圖）
中國鐵建倘回調宜守5.5元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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