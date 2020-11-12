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李曉佳：大數據的國進民退

【明報專訊】螞蟻上市臨門脫腳，雖然坊間盛傳是因為馬雲的公開言論惹禍，但筆者倒認為，中央要佈的是更大的一盤棋局，所謀的是掌握在內地科網龍頭手上的大數據。

以最近兩日突然受關注的互聯網企業壟斷問題為例，昨日人行前行長、現任博鰲亞洲論壇副理事長周小川在公開場合也參一腳，表示互聯網科技巨頭掌握了大量數據和市場份額，容易形成壟斷，導致不公平競爭。與之相呼應的是人行旗下《金融時報》上周一（2日）發表的署名文章，提到大型互聯網企業從事金融業務，不但鞏固其原有業務的市場主導地位，也讓其金融業務更容易獲得數據、信息和客戶資源，這優勢促使大型互聯網企業「在資源配置中權力過度集中，並逐步強化為市場壟斷」，最終是「大而不能倒」。

圖將數據「收歸國有」 似官方打壓主因

然而，內地科網龍頭染指及壟斷金融業，並非這一年半載才發生，官方選擇在這時候出手打壓，筆者猜測有3個誘因。其一，數碼人民幣的快將降臨，將可能帶來更複雜的網絡資金流轉，流轉過程如繼續像現在那樣集中於某幾間企業的網上金融服務當中，官方便較難全面掌握資金流向。

其次，網絡金融生態日趨完善與普及，勢必促使數據從資源轉變成資產，而在轉變過程中，這些數據產權都在民企手中，換句話說，所謂大型互聯網企業的市場壟斷，其實也是數據壟斷。要知道在5G的時代，數據已可算是媲美石油能源之類的國家級戰略資源，又豈能不在官方掌控之中？

最後一個誘因，也是筆者認為驅使中央要出手的主因，就是掌握了大量數據產權的科網龍頭，並沒有想像中那麼聽中央的話。兩年前，由人行監管、中國唯一國營的個人徵信業務公司百行徵信成立，專門收集網上金融服務和個人信貸資料，並匯總數據，包括螞蟻旗下的芝麻信用、騰訊（0700）旗下的騰訊徵信等8家民間徵信公司均有份參股。不過去年9月，英國《金融時報》引述百行徵信匿名員工消息指，百行徵信希望從8間民企那裏獲得個人資料、還款紀錄等徵信數據，但只有3家公司同意交出客戶資料。

局中棋子 成也中央敗也中央

報道始終沒法得到官方證實或澄清，但從成立百行徵信一事可見，當局確實有意從企業手中將數據「收歸國有」，而今年中，螞蟻旗下小貸平台花唄和借唄才陸續將徵信數據接入百行徵信，整件事拖拉近一年，對於螞蟻和騰訊這樣的龍頭而言，要把企業私產公有化，其不情不願可想而知。

既然民企龍頭不乖乖合作，那就透過立例去讓當局「依法合規」監控其業務。諷刺的是，科網龍頭的壟斷本身就是內地封閉市場所促成，但在大數據也要國進民退的前提下，當初是誰助推科網龍頭壟斷已不重要，重要是這些企業都只不過是局中的棋子而已。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕數據產權 企業壟斷 大數據

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