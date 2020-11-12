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蘋果新Mac機採自家晶片

【明報專訊】據路透社報道，蘋果在本周二（10日）發表新一款MacBook Air手提電腦，將採用蘋果自家為Mac系列產品設計的中央處理器（CPU），今次的突破將使蘋果自家電腦與iPhone在技術上能更緊密結合。

蘋果自行研發晶片名為「M1」，報道指意思是蘋果在Mac機的技術能脫離對半導體公司英特爾技術接近15年的依賴。蘋果稱，新一款MacBook Air售價將從999美元起跳，價格與前代相同，但電池壽命則延長達一倍。MacBook Pro筆電也將使用M1晶片，售價1299美元起跳。

台積電落實在美設廠

至於一直為蘋果iPhone晶片供應商的台積電發公告指，集團已落實於美國亞利桑那州設立100％持股的子公司，該廠房將成為公司在美國的第二個生產基地，實收資本額為美金35億元。據台媒報道，台積電在今年的5月已宣布有意在亞利桑那州興建和營運一座5納米12吋晶圓廠，預計在2021年2月開始動工，2023年試產5納米晶片，2024年開始量產，預計晶片的月產量為2萬片。

此外，據以色列媒體The Verifier報道，蘋果正在測試可摺疊顯示屏，預計要到2022年才會面世。報道稱，蘋果的可摺疊iPhone將配置256GB的內部存儲空間及8GB內存，定價為1499美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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