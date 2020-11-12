多方警告疫苗炒作 股市照升 仍面臨疫情危機 儲銀行長促加碼振經濟

昨晚美股早段再升，道指升逾百點後略為收窄，標普500指數同樣微升，納指則升逾1.5%，FAANG股回升1%至2%。油價持續回穩，布蘭特期油漲3%，一度回升至每桶45美元水平，是近10周以來首次。

日股昨飈444點 冠亞太區

除歐美股市外，日本股市近日升勢凌厲，儘管日本單日新增確診個案創近3個月最多，但在疫苗消息刺激及熱錢過多的推動下，日經平均指數昨日再升1.78%，收市報25,349點，升444點，是亞太區內表現最佳的主要股市，而且連升7日，是近一年來最長升浪，且創29年收市新高。

達拉斯聯邦儲備銀行行長Robert Kaplan周二出席彭博主辦的活動時表示，「我們必須渡過未來兩個季度的難關」。他認為，新冠病毒的感染人數增加，得州等地的疫情正在反彈，已經使一些美國人在城市中的活動減少。「如果疫情惡化至多個城市醫療衛生系統不堪負荷的程度，那麼政府不得不採取封鎖措施」，若再封城，經濟將再面臨下行風險。財政政策若沒有足夠支持，家庭收入與消費支出在未來將會大跌，美國經濟將因而再受創。

疫苗料明年下半年才廣泛分配

除此之外，波士頓儲銀行長Eric Rosengren表示，即使輝瑞及BioNTech周一宣布新冠病毒疫苗的成功率達到九成，高於市場預期，但如何分配及運送疫苗是重要議題，可能要到明年的下半年，疫苗才能被廣泛分配，屆時經濟才會有強勁復蘇，所以在未來6個月，經濟會變得很波動。

他又批評，目前的金融監管着眼於「大得不能倒」的金融機構，而非着眼於廣泛的金融穩定，如果讓那些最無力承受的族群面臨不成比例的負擔，經濟衰退可能會變得更嚴重、持續更久。

瑞銀料經濟需一年恢復疫前水平

瑞銀董事長Axel Weber亦潑冷水，他警告投資者不要產生「有了疫苗，經濟就會立即回復到疫情前水平」的幻覺。他認為全球GDP最少需要一年才能回到疫情危機前水平，就業數據和經濟增長的恢復則可能需要兩年時間。他指出，今年底最多只有2500萬人接種疫苗，要覆蓋到全球大部分地區，將是一個漫長的過程。

（綜合報道）

[國際金融]