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多方警告疫苗炒作 股市照升 仍面臨疫情危機 儲銀行長促加碼振經濟

【明報專訊】環球股市近日因疫苗的消息而亢奮，但陸續有市場人士警告，即使疫苗的研發進度較預期好，亦不要以為環球經濟能因此而回復疫情前水平，尤其是近日的新冠病毒確診個案持續破頂，美國聯儲局官員更相繼提出要加大刺激措施的規模及穩定金融的工具。歐美股市昨晚仍延續升勢，早前回吐的納指亦見反彈。

昨晚美股早段再升，道指升逾百點後略為收窄，標普500指數同樣微升，納指則升逾1.5%，FAANG股回升1%至2%。油價持續回穩，布蘭特期油漲3%，一度回升至每桶45美元水平，是近10周以來首次。

日股昨飈444點 冠亞太區

除歐美股市外，日本股市近日升勢凌厲，儘管日本單日新增確診個案創近3個月最多，但在疫苗消息刺激及熱錢過多的推動下，日經平均指數昨日再升1.78%，收市報25,349點，升444點，是亞太區內表現最佳的主要股市，而且連升7日，是近一年來最長升浪，且創29年收市新高。

達拉斯聯邦儲備銀行行長Robert Kaplan周二出席彭博主辦的活動時表示，「我們必須渡過未來兩個季度的難關」。他認為，新冠病毒的感染人數增加，得州等地的疫情正在反彈，已經使一些美國人在城市中的活動減少。「如果疫情惡化至多個城市醫療衛生系統不堪負荷的程度，那麼政府不得不採取封鎖措施」，若再封城，經濟將再面臨下行風險。財政政策若沒有足夠支持，家庭收入與消費支出在未來將會大跌，美國經濟將因而再受創。

疫苗料明年下半年才廣泛分配

除此之外，波士頓儲銀行長Eric Rosengren表示，即使輝瑞及BioNTech周一宣布新冠病毒疫苗的成功率達到九成，高於市場預期，但如何分配及運送疫苗是重要議題，可能要到明年的下半年，疫苗才能被廣泛分配，屆時經濟才會有強勁復蘇，所以在未來6個月，經濟會變得很波動。

他又批評，目前的金融監管着眼於「大得不能倒」的金融機構，而非着眼於廣泛的金融穩定，如果讓那些最無力承受的族群面臨不成比例的負擔，經濟衰退可能會變得更嚴重、持續更久。

瑞銀料經濟需一年恢復疫前水平

瑞銀董事長Axel Weber亦潑冷水，他警告投資者不要產生「有了疫苗，經濟就會立即回復到疫情前水平」的幻覺。他認為全球GDP最少需要一年才能回到疫情危機前水平，就業數據和經濟增長的恢復則可能需要兩年時間。他指出，今年底最多只有2500萬人接種疫苗，要覆蓋到全球大部分地區，將是一個漫長的過程。

（綜合報道）

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