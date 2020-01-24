第五批銀債保證回報升至3.5厘 下月1日起接受認購 限每人最多100手

明報記者 溫藹紅

是次銀色債券發行目標額度，由以往30億元提高至100億元，最多增發至150億元（見表1）。債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會低於3.5厘。不過，據以往統計，過去四批債券的認購金額未曾過百億元（見表2），最當中最高認購額為2016年時的89億元。劉應彬表示，目前環球經濟受疫情打擊，低息持續及極不明朗的環境下，因此對是次認購反應有信心。

按市場反應或增發至最多150億

為防止零售債券被小部分投資者過度集中持有，是次銀色債券發行已設定最高配發金額為每位投資者100萬元，即每人最多只能獲配發100手債券。劉應彬指出，以往每年都有投資者過度集中持有銀色債券的情况出現，認購100手以上的投資者佔總認購額約1%，當中有人認購額高至逾千萬元水平，因此當局設定每人配發額度上限100萬元。

金管局：免過度集中 故設配發上限

當局指出，2021年或之前年滿65歲，即1956年或之前出生的香港居民可認購銀色債券，認購期由12月1日早上9時至12月11日下午2時結束，並擬定於12月22日正式發行。合資格申請人可透過本港20家配售銀行，或20家指定證券經紀認購債券。銀色債券不設二手市場，如投資者需要在債券到期前套現，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行過去4批銀色債券每人平均認購10至15手，成功認購平均6至8手，是次發行額度大幅增加，預計今年每人平均認購手數會上升。

匯豐環球資本市場常務總監兼大中華區固定收益交易部主管黃子卓預計，在持續低息的環境下，新一批銀色債券將繼續受尋求穩定回報的年長投資者歡迎。