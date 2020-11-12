經濟

Baleno母中期少賺34% 逆市擴張料零售改善

【明報專訊】Baleno母公司德永佳（0321）昨日公布中期業績，受疫情影響，截至今年9月底止上半年度純利跌33.8%至1.4億元，每股中期息派0.05元，按年減少50%。集團上半年逆市在港擴充，並預期下半年度零售業務將有所改善。德永佳中午休市時段公布業績，午後升至全日高位1.53元，收報1.49元，全日升3.5%。

期內收入按年跌18.8%至34.07億元，毛利按年跌23.97%至10.12億元，毛利率為29.7%，按年跌兩個百分點。紡織業務上半年度收入按年跌19%至23.08億元，佔總營業額67.7%。集團指內地不同疫情爆發期，曾在2月後廠房停頓一段時間。

至於全球的防疫措施亦對集團造成嚴重的打擊，市場的不明朗因素，導致各業務的訂單有延遲或取消，直至6月服裝工業才有復蘇迹象，以及原料及燃料價格適度的下調，有利成本結構。集團更稱，為控制成本和提升經營利潤，平均產品價格下降6.9%。

港銷售額跌28% 分店增4間

零售業務方面，上半年銷售淨額減少18.4%至10.98億元，佔總營業額32.2%。當中內地銷售淨額按年跌16%至8.66億元，門店數目按年減少147間。香港銷售淨額按年跌28%至2.12億元，門店按年增加4間。集團指，疫情令內地多次實施全國封鎖，不少店舖要關閉，至於香港業務轉弱亦源於不利的經濟環境和社交活動限制所致。

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