中汽協：內地汽車銷量連升7個月

中汽協指，消費市場持續穩定復蘇，加上國慶和中秋「雙節」效應，汽車市場需求不減，產銷形勢總體向好，同比繼續保持增長勢頭。累計首10個月，汽車產銷量分別為1951.9萬輛和1969.9萬輛，按年下降4.6%和4.7%，跌幅較首9個月收窄2.1和2.2個百分點。新能源車方面，10月銷售16萬輛，按年升1.05倍，累計首10個月銷量90萬輛，按年跌7.1%。

棄北汽交易 神租改售予私募公司

雖然內地汽車銷售續好，但車股昨日全線受壓，比亞迪股份（1211）插近15%，收報157元；長汽（2333）亦跌11.1%，收報12元；廣汽（2238）及吉利（0175）則分別跌6.7%及5.7%，收報8.48元和19.24元；華晨（1114）跌2.83%至7.22元。

另外，神州租車（0699）宣布，母公司神州優車悉售20.86%股權予北汽的收購告吹，但改為以17.7億元售予私募股權公司MBK Partners，公司股價昨日先跌後回，曾瀉逾一成，收報3.32元，倒升2.8%。