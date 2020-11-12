經濟

制裁下 中芯上季純利飈1.2倍

【明報專訊】中芯國際（0981）昨天公布第三季業績，純利按年急漲1.23倍至2.56億美元（約19.97億港元）；收入按年增32.6%至10.83億美元（約84.47億港元），按季增15%；上季毛利率24.2%，按年上升3.4個百分點，按季減2.3個百分點。收入及毛利率雙雙符合集團早前經上調後的指引。

即使面對美國制裁，收入、毛利和淨利潤同創歷史新高。以地區劃分，中國內地及香港收入佔69.7%最多，按年升9.2個百分點；北美洲以18.6%排第二，按年減6.1個百分點；歐洲及亞洲佔11.7%，按年減3.1個百分點。中芯昨日績前收報22.45元，跌7.23%。

績前股價急跌逾7%

另外，集團付運量按季微升0.3%，錄約144萬片8吋等值晶圓，按年增9.5%。當中，14/28納米的晶圓收入佔比14.6%，按年及按季分別多10.3及5.5個百分點。儘管0.15/0.18微米晶圓依然為集團貢獻最多，惟其收入佔比已按年及按季跌4.6及1.8個百分點。

中芯早前證實遭美國禁令封殺，聯合首席執行官趙海軍和梁孟松指公司與供應商、客戶及相關機構保持積極的溝通，全面評估美國出口管制對公司生產與運營的影響。目前公司正常營運，短期內出口管制對公司產生一定影響，但影響可控。集團目前給出的第四季指引，季度收入按季減少10%至12%，毛利率介乎16%至18%之間。

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