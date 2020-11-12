內地10月新增貸款M2增長齊遜預期

10月新增人民幣貸款6898億元（人民幣．下同），較預期的7750億元低，其中住戶短期貸款增加272億元，中長期貸款增加4059億元；企業短期貸款減少837億元，中長期貸款增加4113億元；票據融資減少1124億元，非銀行業金融機構貸款增加382億元。

社會融資規模增量亦按月減少

地方政府專項債券發行完成，社會融資規模增量亦按月減少，10月份為1.42萬億元，較預期的1.4萬億元略多，比9月下降2.06萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加6663億元，企業債券淨融資2522億元，政府債券淨融資4931億元，非金融企業境內股票融資927億元。被視為表外貸款的委託貸款、信託貸款和未貼現的銀行承兌匯票，合共減少2318億元。

光大保德信基金首席宏觀債券分析師鄒強指，信貸雖略弱於預期，但結構反映出實體有較旺盛的融資需求，中長期企業貸款增幅較大，社融增量亦主要來自信貸、政府發債這些偏向實體經濟的部分。

M1與M2差距收窄 企業流動性好轉

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬則指出，數據較意外是M1增速達到9.1%，使M1和M2之間的差距縮小到1.4個百分點，兩者差距收窄，顯示企業流動性好轉，信心有所提高，是中國經濟復蘇的一個明顯信號。