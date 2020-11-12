視港為家 卸任後擬金融業尋機會

指選特首傳言「沒意義」

對於李小加離職後有何安排及從事哪些工作，他稱會早日探討離職後的方向，並形容自己「是香港人，家在香港，不會去別的地方」。他又稱，對金融行業充滿激情，不會離開金融行業，反而會不斷在行業內尋求機會。對於外間有傳言他會參選下任特首，他明言沒有補充，並形容有關說法沒有意義，他本人亦沒有注意有關說法。

寄語新總裁：需決心克服困難

在過去10年任職港交所行政總裁，李小加臨別秋波，總結並寄語下一任說：「需要使命感及熱情，亦要有很大的責任感。儘管面對困難，一旦事情開始，便需要決心去克服困難。」

李在任內致力推進互聯互通、改變市場結構、擴大資產類別及科技現代化，當中科技發展為港交所未來重要規劃及戰略之一，日後將由接手的代理行政總裁戴志堅進一步交代計劃。他指出，在技術平台及科技優化，不純是講究投資便行，而是要在業務策略、建立伙伴關係、選擇正確渠道，以至在業務模式及交易方式去探索。