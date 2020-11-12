經濟

李小加最後季績 港交所純利勝預期 首3季日均成交升四成 螞蟻擱置上市影響微

【明報專訊】港交所（0388）昨日公布第三季度業績，亦是行政總裁李小加任內最後一份季績。受惠日均成交金額急增近四成，純利按年增長逾五成至33.47億元，較市場預測中位數為高。對於螞蟻集團早前招股突然因內地監管原因被叫停，李小加表示，螞蟻擱置上市料對港股影響不大，並稱希望釐清事情，讓外間對事情有正確評估後，歡迎螞蟻集團再來港上市。

績後捱沽 收市跌近4%

瑞銀發表報告指，港交所第三季度盈利增長，主要來自現貨及衍生工具等核心業務，表現大致符合該行預期。不過，港交所昨日中午公布業績，下午復市後遭遇沽壓，全日收報365.4元，跌近4%。

港交所今年首9個月主要業務收入按年增逾兩成至126.08億元，主要由於日均成交額按年升39%，推動現貨業務收入上升。滬深港通北向及南向交易量龐大，日均成交額分別創900億元人民幣及232億港元，按年升逾倍，帶動滬深港通收入及其他收益升至13.54億元的新高，按年急升79%。

北向南向日均成交升逾倍

另外，債券通日均成交額亦達197億元人民幣，創9個月新高，同樣按年上升逾倍。首3季共有104家公司上市，總集資2159億元。

李小加昨日在季度業績發布會稱，螞蟻煞停上市的善後工作在進行中，「站在生意角度，螞蟻集團叫停上市後，港股市場仍然交投大增，新股上市未受明顯影響」。至於叫停螞蟻在港上市是否對投資者公平，他未有正面回應，僅指A股及H股上市份屬不同市場，一切宜按規則去行事。由於中國金融行業與互聯網交融已非常深入、密集，既產生機會，亦會產生問題，面對很多新的監管發展及變化，他表示會高度關注。

高度關注新監管發展

對於美國總統大選發展趨勢，會否令美國對中概股態度緩和，繼而影響中概股來港上市，李小加表示，港交所會做好準備，在接合需求時全面適應市場發展，認為目前未見有特別原因，會因為美國總統大選結果而對香港市場構成影響。

被問及阿里巴巴（9988）何時加入互聯互通，他說認為「只是時間的問題」，他會繼續保持樂觀的看法並期望愈快落實愈好。

至於在推動新股上市定價結算周期縮短至T+1方面，他說會很快有最終決定，日後會有交代。另在發展A股期貨產品方面，他強調，已經為此作很長時間努力，距離成功已經愈來愈近，他也希望今年內達成願望成事，最終要靜候監管機構批准。

明報記者 陳偉燊

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