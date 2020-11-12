科指連瀉兩日 見半個月新低

美股昨晚早段繼續上升，截至晚上11時55分，恒指夜期報26,343點，高水116點。

舊經濟股續佳 太古升9%

恒指昨日好淡爭持，收市報26,226點，跌74點或0.28%，國指收報10,541點，跌0.43%。科網巨頭昨日仍未止跌，阿里巴巴（9988）跌9.8%，為表現最差的恒指成分股，美團（3690）、京東（9618）跌逾9%，小米（1810）和騰訊（0700）亦分別跌逾8%及7%。科技股急跌吸引北水，騰訊獲北水淨買入67.55億元，美團亦有37.88億元淨買入，全日北水淨流入金額升至92.7億元。

舊經濟股則繼續向好，太古（0019）升9.08%，為表現最佳藍籌，長和（0001）和匯控（0005）分別升5.02%和4.11%。昨日由基建股跑贏大市，中國鐵建（1186）升11.69%，中交建（1800）亦升8.41%。雖然金融及地產股近兩日反彈，但以恒生金融指數及恒生地產指數為例，今年至今仍累跌9.6%及13.6%，相比科技股仍大為落後（見圖）。

第一上海首席策略師葉尚志指出，市場風格有所轉變，開始沽出互聯網、內需股等估值高的股份，目前仍未重新平衡至合適的估值。他提醒一些舊經濟股盈利尚未恢復，匯控的預期市盈率其實已升至21.82倍，再升空間有限，建議應在業務表現已較穩定的行業，例如保險、煤碳、紙業等尋找較低估值的股份。

瑞信籲增持銀行股

薦新地領展

瑞信發表報告，將銀行股評級由「減持」評級升至稍為「增持」，雖然該行認為行業沒有結構改變，不過現時估值已經相當低，有修復估值的投資機會。瑞信亦加強房地產股「增持」的看法，認為基於聯繫匯率，香港樓價會是亞太區內上升最多，而利率未來一至兩年也會保持在超低水平，其中最為看好新地（0016）和領展（0823）。