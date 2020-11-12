經濟

改變計法 雙十一成交增86％

【明報專訊】阿里巴巴（9988）的「雙十一」購物節昨日正式落幕，今年是阿里第12個「雙十一」，今年因疫情設立雙重購物時間，成交統計出現不少變化，今年由11月1日起開始計算，截至今日凌晨零時，平台成交金額（GMV）約4982億元（人民幣，下同），但就未有再提及過去8年都有提供的「破百億」時間紀錄。

未提供破百億時間

阿里今年雙十一促銷優惠分成兩個時段，第一波為11月1日至11月3日，第二波則是昨天（11日）。累計11月1日至今日凌晨零時，成交額為4982億元，與去年單一日雙十一成交金額2684億元比較，增長86%。雖然集團未有主動披露昨日單日數據，但以公司提供由11月1日至昨日凌晨零時30分成交金額約3723億元計算，由昨日凌晨零時30分至今日凌晨零時，成交金額約為1259億元。

翻查資料，阿里在2009年開始推出雙十一促銷活動，至2012年成交額突破百億元，當天需時逾7小時。由當年開始，媒體每年都有報道雙十一「破百億」所需時間，而且每年都不斷縮短，至去年僅需不到2分鐘（見表），惟今年活動改制則暫時沒有同樣數據。

其他數據方面，阿里昨日公布，今年雙十一的訂單創建峰值亦創下歷史新高，達每秒58.3萬筆。其間菜鳥物流自動化流水線總長為6000公里。至於雙十一期間的阿里智能客服在線完成的消費者諮詢量超過21億。

在出口方面，截至昨日下午4時，出口國家和地區成交額排行的第一位是美國，其次是俄羅斯，第三為馬來西亞。至於內地的城市比較 ，截至昨日中午12時，首三位為上海、北京和杭州。阿里更表示，用作今年作主打宣傳的淘寶直播間，有28個直播間的成交超過1億元。

逾342品牌成交破億

阿里表示，今年天貓雙十一有13個品牌的成交額突破10億元；以及超過342個的品牌成突破1億元，當中包括電訊產品品牌如蘋果、小米（1810）和華為，美妝產品L'Oreal、Estee Lauder和Lancome，家電產品有海爾和美的，和運動品牌Nike。

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