阿里：內地反壟斷非針對公司 指「二選一」是偽命題 大摩料網購外賣影響最大

明報記者 蔡穎霖

劉博昨日被多番問及反壟斷法案影響，僅表示集團正關注事態發展，目前未有更多回應，惟認為電商及互聯網行業過去一直伴隨國家政策發展，故對草案表示歡迎。是次意見稿除了提出不公平定價等情况，亦針對早年天貓被指強迫商戶只能選擇一個網購平台及差異定價等問題，被問及會否取消「二選一」的做法時，劉博未有正面回應，僅表示「二選一」對集團而言是偽命題。

入行門檻降 收購合併更困難

摩根士丹利昨日發表一份詳盡報告，提及反壟斷指南對平台經濟從不公平價格行為、低於成本銷售、限定或拒絕交易等進行壟斷行為定義，試圖量化市場主要定位，並將反壟斷審查範圍進一步延伸至VIE（具有可變利益實體）結構公司。有關指南對大部分科網企業均為負面，當中尤以電商和外賣平台為甚。

報告指出，反壟斷指南對「二選一」和進取補貼策略，相信是直接針對兩個界別龍頭，即電商如阿里巴巴（9988）、京東（9618）、拼多多；以及外賣服務商如美團（3690）及阿里旗下的餓了麼（見圖）。

此外，摩根士丹利表示，因應市場龍頭企業慣常採用「大數據殺熟（即對新舊客戶差別定價）」、「二選一」等競爭手段，反壟斷指南則能削弱佔市場主導地位企業的影響力，未來進入行業的門檻隨之降低，通過收購合併整合行業更困難，亦有進一步激化與現存市場挑戰者的競爭。

事實上，內地互聯網市場的競爭近年不斷加劇，部分平台的市場主導地位有所下降，市場主導漸漸流失。以內地電商平台為例，根據摩根士丹利資料顯示，阿里巴巴的市場份額由2014年的76%逐年遞減，2020年預計市佔為59%。同時，競爭對手京東的市佔則逐年遞增，由2014年的12%升至2020年預計的20%。

大摩又認為，因應騰訊（0700）在線娛樂業務甚廣，旗下業務包括騰訊音樂、騰訊視頻，以及數字閱讀平台閱文 （0772），相信反壟斷指南對其影響有限。惟該行提出，騰訊亦有跨平台濫用用戶數據，或阻止競爭對手進入微信生態系統的可能。